Команда лікарів, яка допомогла з'явитися хлопчику на світ

25-річній мешканці Львівщини Христині Копач лікарі, до яких вона зверталася, говорили в один голос: з її діагнозами вона не зможе народжувати. Та сталося диво, днями на світ з’явився здоровий хлопчик, якого батьки назвали Маркіяном.

У жінки є певні проблеми зі здоров’ям. Їй видалили щитовидну залозу, тож вона гормонозалежна. Окрім того, у неї діагностували полікістоз. Відповідно до статистики і клінічних показів, жінки з таким діагнозом не вагітніють. Та дива у медицині бувають, повідомили у лікарні.

Жінка розповіла, що коли звернулася по допомогу до гінекологів Львівської обласної клінічної лікарні, то вирішила: якщо і цього разу нічого не вдасться, тоді вже так і буде.

Перша зустріч з татом

«Коли я познайомилася із акушер-гінекологом, професором Олександром Паєнком, розповіла про свої проблеми, він був першим лікарем, який сказав, що все буде добре», – каже щаслива мама.

Лікар розробив чіткий план лікування пацієнки, консультувався з головним ендокринологом України, професором Володимиром Паньківим, а пацієнтка чітко дотримувалася усіх рекомендацій. І така співпраця увінчалася успіхом – пацієнтка завагітніла.

«Полікістоз, жінка після операції на щитовидці (складне захворювання), тотальне видалення щитоподібної залози, гормонозалежна. Відповідно до статистики і клінічних показів, жінки з таким діагнозом не вагітніють, тим паче на тлі полікістозу. Я був на постійному контакті з головним ендокринологом України, професором Володимиром Паньківим. Нашій успішній історії із пацієнткою він також був щиро подивований», – каже Олександр Паєнок.

З 32-тижня вагітності жінка була під постійним наглядом лікарів. І вже на 39-40 тижні вагітності їй провели кесарський розтин, бо було відшарування плаценти. І на світ з’явився здоровий, доношений, довгоочікуваний хлопчик, вагою 3300 г і зростом – 51 см. Батьки назвали його Маркіяном.