Орбан згадав, що розраховує також на розуміння Україною потреб угорськомовної меншини Закарпаття

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан домовились про відкриття першої школи для українських дітей в Угорщині. Про це повідомляє «Європейська правда» у вівторок, 2 липня.

За словами президента Володимира Зеленського, він ініціював обговорення питання про освіту для українських дітей в Угорщині з очільником угорського уряду під час його візиту до Києва.

«Зокрема, ми (з Віктором Орбаном) обговорили відкриття української школи в Угорщині, першої такої школи, і пан прем'єр-міністр запевнив мене у підтримці цього проєкту», – сказав Зеленський.

Віктор Орбан підтвердив, що українська сторона порушувала це питання, і повністю підтримав ініціативу Зеленського. Він, зокрема, наголосив, що з приїздом до Угорщини великої кількості українських біженців з'явилася потреба в їхньому навчанні українською.

«Ми не просто розуміємо цю потребу. Фінансування цієї школи угорська держава візьме на себе. Буде відкрито стільки українських шкіл, скільки буде потрібно. Для нас важливо, щоб українці почувалися в Угорщині, як вдома», – додав угорський прем’єр.

Як зазначає ЄП, Орбан також згадав, що розраховує також на розуміння Україною потреб угорськомовної меншини, що традиційно проживає на Закарпатті.

Нагадаємо, глава угорського уряду Віктор Орбан 2 липня прибув до Києва з неоголошеним візитом, практично відразу після початку головування Угорщини у Раді Євросоюзу, аби краще зрозуміти, як допомогти українській державі. Це його перша поїздка в Україну після 12-річної паузи. За підсумками переговорів у Києві Зеленський і Орбан домовились працювати над угодою про двосторонні відносини.