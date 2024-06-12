Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан повідомив, що на зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом погодив формат взаємодії щодо неблокування Будапештом рішень в Альянсі щодо України. Про це Віктор Орбан повідомив на пресконференції з генсеком НАТО у Будапешті в середу, 12 червня, пише «Європейська правда».

Глава угорського уряду зазначив, що вся міжнародна спільнота знає, що «позиція Угорщини щодо російсько-української війни відрізняється від позиції більшості держав НАТО». Утім він подякував генсеку Альянсу, що Будапешту завжди «дозволяли» висловлювати свою відмінну думку.

«Угорщина дала чітко зрозуміти, що вона не має наміру блокувати будь-які рішення у НАТО, які можуть відрізнятись від нашого, як ми вважаємо, аналізу ситуації. На чому ми сконцентрувалися на сьогоднішній зустрічі… то це на тому, що будь-які операції за межами (НАТО) мають бути добровільними, і Угорщині були надані гарантії, яких вона вимагає», – сказав Орбан.

Він додав, що Угорщині були надані гарантії, що стосуються уникнення участі у майбутніх операціях за межами Альянсу, зокрема російсько-української війни.

«Ми не братимемо в цьому участі, Угорщина не надаватиме фінансування і персонал для цієї війни, так само як і територію Угорщини не буде використано для будь-якого залучення в цю війну. Нам надали гарантії щодо всього, що ми вважали за необхідне. Це було важке, але конструктивне обговорення з генеральним секретарем», – заявив Орбан.

За словами генсека НАТО, він та Орбан «схвалили модальність для Угорщини не брати участі у підтримці НАТО для України», яку Альянс планує надавати у майбутньому.

«Ніхто з угорського персоналу не братиме участі у цій діяльності, і жодні фінанси Угорщини не будуть використані, щоб її підтримувати. Водночас прем'єр-міністр мене запевнив, що Угорщина не буде проти цих зусиль і дозволить іншим союзникам просуватися вперед», – запевнив Столтенберг.

Нагадаємо, у травні прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Угорщина працює над «переосмисленням» свого статусу в НАТО, яке дозволить країні надалі відмовитись від дій, якщо Альянс посилить допомогу Україні. За словами угорського прем’єра, військові чиновники та юристи працюють над новою концепцією, яка відрізнятиме Угорщину від інших членів НАТО.