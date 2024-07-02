Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розмовляє з президентом України Володимиром Зеленським під час саміту Європейської ради в штаб-квартирі ЄС у Брюсселі 27 червня 2024 року

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вранці у вівторок, 2 липня, прибув до Києва для переговорів з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомив керівник пресслужби Орбана Берталан Хаваші, інформує Magyar Nemzet.

«Найважливіша тема дискусії – можливість досягнення миру. Віктор Орбан і Володимир Зеленський також обговорять актуальні питання угорсько-українських двосторонніх відносин», – сказав він.

Сам Орбан напередодні у інтерв'ю програмі М1 анонсував «перші кроки» до миру.

Його запитали, що може зробити Угорщина під час свого головування у Раді ЄС, щоб припинити війну в Україні.

«Якщо ви подивитеся завтрашню пресу, ви вже побачите перші кроки», – сказав Орбан, якого цитує угорське видання Index

Зазначимо, що першим про майбутній візит Орбана до Києва повідомило видання Financial Times. Повідомлялося, що він зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським й іншими посадовцями. Орбан і Зеленський збираються обговорити можливість встановлення миру і поточні питання угорсько-українських двосторонніх відносин.

Це перший візит Орбана в Україну від початку повномасштабної війни. Востаннє премʼєр-міністр Угорщини з офіційним візитом був тут у 2010 році. Впродовж кількох останніх місяців Україна та Угорщина працювали над проведенням планованої зустрічі Зеленського і Орбана. Востаннє лідери України та Угорщини бачилися в Аргентині під час інавгурації президента Хав’єра Мілея. Зеленський тоді розповів, що говорив з Орбаном про діалог між двома країнами та вступ України до ЄС.

Зауважимо, що від початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну Угорщина зайняла сумнівну позицію. Хоча 24 лютого Віктор Орбан засудив напад Росії, однак відразу заявив, що жодного залучення Угорщини до війни чи жодної військової допомоги Україні не буде. Орбан пообіцяв надавати гуманітарну допомогу Україні, і вона дійсно надходила. Також Угорщина від початку війни відкрила кордон для переселенців з України.

Проте весь цей час Будапешт активно виступав проти надання Києву військової допомоги і намагався блокувати санкції проти Росії. Угорські топ-політики регулярно виступають зі скандальними заявами щодо «примирення з Росією». Окрім того, Угорщина виступає проти вступу України до ЄС в найближчій перспективі.