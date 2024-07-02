Атака припала на військову частину, розташовану в селі Каранське (Флотське) біля Севастополя

Командувач Повітряних Сил Микола Олещук підтвердив успішне ураження складу боєприпасів росіян у тимчасово окупованому Криму 1 липня 2024 року.

«Вкотре «знищені» ворожою пропагандою українські літаки продовжують успішно виконувати бойові завдання, завдають ракетно-бомбових ударів по позиціях окупантів та ліквідовують важливі військові об’єкти в глибокому тилу противника», – повідомив Олещук.

Як повідомляв ZAXID.NET, у кримському Севастополі у понеділок, 1 липня, пролунав вибух, працювала російська ППО. Як писали місцеві Telegram-канали, у районі Балаклавської ТЕС піднявся великий стовп диму. Згодом канал «Кримський вітер» уточнив, що атака могла припасти на військову частину, розташовану в селі Каранське (Флотське) біля Севастополя, де росіяни, імовірно, тримають системи ППО.

До слова, увечері 1 липня Міноборони Росії заявило, що 1 липня в результаті ракетного удару по аеродрому в Миргороді в Полтавській області нібито було знищено п’ять і пошкоджено двоє багатоцільових винищувачів Су-27, що перебувають на ремонті. Колишній речник Повітряних сил Юрій Ігнат відреагував на обурливі коментарі українців в соцмережах щодо командирів, які «не змогли, не догледіли». Він підтвердив, що удар був і «є певні втрати, але зовсім не такі, як приписує собі ворог».

«Подивіться офіційний Telegram Повітряних сил! Вони (аеродроми – ред.) щодня під обстрілами, щодня під балістикою, очима ворожих дронів та постійних атак! Наші люди на місцях намагаються вберегти те, що є і завдати удару у відповідь! І я не буду деталізувати, якими неймовірними зусиллями це робиться», — додав Ігнат.