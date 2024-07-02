Воротар збірної Португалії Діогу Кошта

1 липня збірна Португалії у надскладному матчі зуміла пройти Словенію і пробитись у чвертьфінал Євро-2024. В основний і додатковий час голів не забивали (Кріштіану Роналду на 105-й хвилині не зумів реалізувати одинадцятиметровий) і все вирішувалось у серії післяматчевих пенальті.

Героєм матчу став португальський голкіпер Діогу Кошта, який виявився першим воротарем в історії, який відбив три пенальті в серії на чемпіонатах Європи. Окрім того, 24-річний воротар став першим голкіпером, який не пропустив у серії пенальті на Євро жодного мʼяча.

That save in extra time!



A heroic performance from Diogo Costa @Vivo_GLOBAL | #EUROPOTM pic.twitter.com/8SUasSX2aR — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) July 1, 2024

Завдяки його досягненню, а також реалізації пенальті від Кріштіану Роналду, Бруну Фернандеша та Бернарду Сілви, збірна Португалії сьомий раз вийшла у чвертьфінал континентальної першості – більше, ніж будь-яка інша команда. Варто зазначити, що рекорд встановила і Словенія, яка не забила жодного гола в серії післяматчевих пенальті на Євро.

Зазначимо, що Кошта фактично повторив подвиг українського голкіпера Олександра Шовковського, який в 1/8 фіналу чемпіонату світу 2006 року (що теж відбувався у Німеччині) теж не пропустив жодного мʼяча у серії післяматчевих пенальті в поєдинку проти Швейцарії: він потягнув два мʼячі, ще в одному випадку схибив суперник – і збірна України вийшла у чвертьфінал Мундіалю.

Нагадаємо, Кошта – вихованець ФК «Порту», за який і дебютував на професійному рівні у 2019 році. За національну збірну Португалії вперше зіграв у жовтні 2021-го, а загалом провів 26 матчів. Цікаво, що у 2022 році Діогу також став першим воротарем, що відбив сумарно три пенальті на груповому етапі Ліги чемпіонів впродовж одного розіграшу. Статистичний портал Transfermarkt оцінює його у 40 мільйонів євро.

У чвертьфіналі Євро-2024, який відбудеться у п’ятницю, 5 липня, Португалія зіграє з Францією. Поєдинок відбудеться у Гамбурзі і розпочнеться о 22:00 за київським часом. В історії чемпіонатів Європи Португалія двічі доходила до фіналу (у 2004-му та 2016-му) і один раз здобувала чемпіонство – у 2016 році.