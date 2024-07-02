Підприємці мали доставити майже 800 різних трун

Антимонопольний комітет оштрафував двох тернопільських підприємців за тендерну змову під час продажу трун та хрестів. Комунальне підприємство «Ритуальна служба» оголосило два тендери загальною сумою 3, 49 млн грн. Участь у них взяли два підприємці Віталій Галабіцький та Андрій Кучер, які змовилися між собою, щоб виграти торги.

Закупівлі трун та ритуальних хрестів у 2022-2023 роках оголосило комунальне підприємство «Ритуальна служба» Тернопільської міськради. Загалом працівники служби повідомили про два окремі тендери. Перший – це закупівля ритуальних хрестів на суму 590 тис. грн, а другий – це закупівля трун на суму 2,9 млн грн. Участь у них серед інших претендентів взяли й підприємці Віталій Галабіцький та Андрій Кучер. Бізнесмени узгодили між собою дії, щоб один з них точно виграв торги.

Зокрема в тендері на закупівлі трун за 2023 рік до участі документи подали три підприємці – це Віталій Галабіцький, Андрій Кучер та Ірина Крисовата. Віталій Галабіцький запропонував поставити товари за 2,7 млн грн, Ірина Крисовата за 2,6 млн грн, а Андрій Кучер висунув ціну – 1,9 млн грн. Під час розкриття найнижча запропонована вартість була в Андрія Кучера. Однак, підприємець мав усунути неточності в документах, але цього не зробив, тож переможцем в тендері оголосили підприємицю Ірину Крисовату.

Тендери та подані документи вивчала адміністративна колегія Південно-західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України. Комісія знайшла ряд порушень і виявила, антиконкурентні узгоджені дій між двома бізнесменами, що призвели до спотворення результатів торгів, повідомили в Антимонопольному комітеті.

В результаті Андрія Кучера оштрафували на понад 65 тис. грн. Інший підприємець Віталій Галабіцький надав документи в Антимонопольний комітет про припинення своєї діяльності. Тож згідно з законодавством його не можуть оштрафувати. Однак за даними YouControl, одного ФОПа Галабіцький закрив, а іншого відкрив через кілька місяців.