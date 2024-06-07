Антимонопольний комітет викрив тендерну змову між двома учасниками аукціону під час закупівлі послуг з харчування для стаціонарних хворих лікарні у Львові. Йдеться про ТОВ «Мікон Груп» та ТОВ «Укр-Галич».

Зазначається, що закупівлю, загальною вартістю майже 11,5 млн грн, оголошувала у грудні 2020 року 5-та міська клінічна лікарня Львова. Антимонопольний комітет довів, що ТОВ «Мікон Груп», яке до 25 квітня 2023 року називалося «Кейтерінг Груп», та ТОВ «Укр-Галич» під час підготовки та участі у торгах, всупереч закону України «Про публічні закупівлі», узгоджували свої дії. Це призвело до спотворення результатів торгів.

АМКУ вирішив оштрафували товариства з обмеженою відповідальність «Мікон Груп» та ТОВ «Укр-Галич» на 68 тис. грн кожне.

За даними YouControl, ТОВ «Мікон Груп» зареєстроване у червні 2020 року у Кропивницькому. Керівником підприємства є Сергій Тіде. ТОВ «Укр-Галич», за даними YouControl, зареєстроване у листопаді 2020 року у Дніпрі. Керівником підприємства є Максим Шигапов.