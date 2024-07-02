Наразі показник доходів України, оцінених банком, на душу населення становив 5070 доларів

Група Світового банку включила Україну до категорії країн з доходами вищими за середні. Про це йдеться в оприлюдненій установою класифікації країн за рівнем доходу на 2024 рік фінансовий рік, пише у вівторок, 2 липня, Forbes.

Як повідомляється, згідно з нею, доходи України оцінені банком у 5070 доларів на особу на противагу 4270 доларам раніше. Цьогоріч Україна, Алжир, Іран та Монголія перейшли з категорії країн з доходом нижче середнього до категорії країн з доходом вище середнього. У випадку України таке підвищення у рейтингу є наслідком відновлення росту економіки у 2023 році. Минулого року реальний ВВП України зріс на 5,3% після падіння на 28,8% у 2022 році на тлі скорочення чисельності населення більш ніж на 15% після початку широкомасштабного російського вторгнення.

Такі чинники також посилені ростом цін на товари та послуги вітчизняного виробництва, що спричинило значне збільшення номінального ВНД на душу населення на 18,5%.

Зазначається, що поряд із загальним ослабленням економіки України внаслідок війни з Росією, реальний ріст минулого року забезпечили будівельна активність (24,6%), викликана суттєвим збільшенням інвестиційних витрат на 52,9%, що засвідчують зусилля України у напрямку відновлення після руйнувань.

Світовий банк відносить економіки світу до чотирьох груп доходів: низький, нижчий за середній, вищий за середній і високий. Класифікації оновлюються щороку 1 липня з урахуванням валового національного доходу (ВНД) на душу населення за попередній календарний рік. Така класифікація доходів спрямована на відображення рівня розвитку країни, що опирається на дані ВНД на душу населення як на широко доступний показник економічного потенціалу.

Також цього року три країни – Болгарія, Палау та Росія, у яких фіксують наявність 14250 доларів на душу населення, перейшли з категорії країн з рівнем доходу вищим за середній до категорії країн з високим рівнем доходу.

Економічна активність Росії була зумовлена ​​значним зростанням військової активності в 2023 році, тоді як зростання також було зумовлене відновленням торгівлі (на 6,8%), фінансового сектору (на 8,7%) та будівництва (на 6,6%). У сукупності вони спричинили зростання як реального (3,6%), і номінального (10,9%) ВВП, а ВНД Росії на душу населення зріс на 11,2%.

Forbes додає, що раніше у Світовому банку прогнозували, що економіка України у 2024 році зросте на 3,2%, у в 2025-му сягне 6,5% ВВП, що є найвищим показником для регіону «Європа й Центральна Азія». Аналітики СБ зазначили, що у Східній Європі темпи зростання ВВП повернулися до позитивної тенденції, зокрема в Україні економіка зросла на 4,8%.