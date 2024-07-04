Нетверезі російські військові вбили жителя окупованої частини Херсонщини

Нетверезі російські військові на тимчасово окупованій частині Херсонської області забили на смерть чоловіка. Крім того, окупанти завдали тілесних ушкоджень двом дорослим та дитині. Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Херсонщини.

Першим про випадок повідомив Telegram-канал руху спротиву «Жовта Стрічка». За даними партизанів, чоловік разом із дружиною, дитиною та ще одним дорослим їхали до Криму, під час подорожі їх зупинили нетверезі російські військові.

«Чоловік отримав травми, несумісні з життям, і помер через декілька годин після цього. У жінки черепно-мозкова травма, через що тепер має проблеми з функціонуванням мозку. Інший дорослий та дитина зазнали легкі травми», – йдеться у повідомленні.

Прокуратура Херсонської області розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Зазначимо, що російські окупанти систематично вчиняють воєнні злочини на території України. Серед них – страта полонених українських військових та вбивство цивільного населення, зокрема, на окупованих територіях.

Нагадаємо, наприкінці квітня 2024 року російські військові на тимчасово окупованій території Херсонщини застрелили 65-річну жінку, а потім намагалися підпалити її будинок. За даними прокуратури, росіяни вбили жінку через відмову дати їм грошей.