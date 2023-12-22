Про вбивство, яке відбулося 20 грудня, повідомив голова Херсонської ОВА

На тимчасово окупованій частині Херсонської області російські окупанти вбили хлопця-підлітка. Вбивство відбулося на очах його рідних, повідомив у четвер, 21 грудня, голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін під час підсумкової пресконференції області, передає «Укрінформ»

За словами голови ОВА, вбивство дитини відбулося 20 грудня, коли росіяни зловили школяра в одному з тимчасово окупованих населених пунктів Херсонщини. 14-річного хлопчика привели додому та застрелили на очах у сім’ї.

«Страшна там ситуація. Вбили учня восьмого класу в одному з населених пунктів. Просто на очах родини», – розповів Олександр Прокудін.

Причиною вбивства окупанти назвали нібито те, що школяр нібито проходив повз важливі військові точки росіян та щось сфотографував. Після вбивства дитини матір загиблого намагалася скоїти самогубство.

Голова ОВА повідомив, що директор школи де навчався хлопчик, подасть заяву до поліції. Окрім того, до відповідних органів звернеться і Херсонська ОВА – зокрема, про злочин росіян повідомлять омбудсмену Дмитру Лубінцю, який працює над поверненням українських дітей з окупації та Росії, а також фіксує злочини окупантів щодо неповнолітніх.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях України триває примусова паспортизація та зросійщення мешканців, які залишилися жити під окупацією. Зокрема, найбільше уваги росіяни приділяють дітям. До прикладу, Центр національного спротиву повідомив 14 грудня, що у дитячих таборах, куди ворог вивозить українських дітей з тимчасово окупованих територій та намагається перевиховати їх, змушуючи слухати лекції бойовиків з ПВК «Вагнер».