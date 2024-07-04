Олександр пробув в окупації півтора року

Загін спеціальної розвідки ВМС України «Янголи» здійснив багатоетапну спецоперацію, в результаті якої евакуював з тимчасово окупованої території України бійця морської піхоти Олександра. Військовослужбовець провів у російському полоні півтора року, повідомили у пресслужбі ВМС у четвер, 4 липня.

За даними ВМС, 29-річний морпіх Олександр, виконуючи бойове завдання, потрапив у полон до російських окупантів. Протягом півтора року чоловік неодноразово зазнавав тортур та був свідком знущань з українських військовополонених.

«З перших днів, як Олександр потрапив до полону, військовослужбовці Загону спеціальної розвідки Військово-Морських Сил ЗСУ "Янголи" шукали варіанти, як повернути морпіха назад. А ще всіляко підтримували його матір Ольгу, яка працює вчителькою української мови», – повідомили у пресслужбі ВМС.

«Янголи» провели багатоетапну та складну операцію, яку розробила розвідка ВМС для повернення воїна. Втім, деталі операції наразі не розкривають з міркувань безпеки.

Зазначається, загін розвідки зміг евакуювати 69 людей. Водночас, як зазначили у пресслужбі ВМС, окрім порятунку людей «Янголи» виконують широкий спектр завдань – яких саме, у ВМС не уточнили.

Нагадаємо, 22 червня з російського полону повернули 90 українських захисників, серед яких – 59 оборонців Маріуполя, з них 52 бійці, що вийшли з «Азовсталі». Зазначається, що в обмінний фонд задля повернення захисників, потрапили троє священників УПЦ МП – спершу стало відомо про обмін митрополита Іонафана, а згодом – про кліриків Миколу Закройця і Олександра Лунєгова.