Джессі Айзенберг, Вуді Гаррельсон, Айла Фішер, Дейв Франко та Морган Фрімен готові повернутися о своїх ролей

Третя частина популярної франшизи «Ілюзія обману» від Рубена Флейшера отримала офіційну дату виходу. Також стало відомо, чи повернеться оригінальний акторський склад.

Виробництво фільму про фокусників розпочнеться цього року, а прем'єра в кінотеатрах запланована на 14 листопада 2025 року.

Оригінальний акторський склад з фільму 2013 року, а саме Джессі Айзенберг, Вуді Гаррельсон, Айла Фішер (її персонаж був замінений на Ліззі Каплан у сиквелі), Дейв Франко та Морган Фрімен готові повернутися о своїх ролей.

До основного акторського складу третьої частини також приєднаються Розамунд Пайк, Аріан Грінблатт, Джастіс Сміт і Домінік Сесса. Поки невідомо, чи повернеться Марк Руффало, який зіграв головну роль в обох попередніх фільмах.