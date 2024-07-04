Військовослужбовець ТЦК зупинив маршрутний автобус і зайшов всередину для оповіщення пасажирів про мобілізацію

Прокуратура відправила в суд справу 56-річного мешканця Надвірнянського району, який в автобусі побив працівника Івано-Франківського ТЦК та СП. За скоєне прикарпатцю загрожує до 5 років ув’язнення.

Як повідомили в обласній прокуратурі 4 липня, подія сталася у березні на одному з мобільних блокпостів в Івано-Франківську. Військовослужбовець ТЦК зупинив маршрутний автобус і зайшов всередину для оповіщення пасажирів про мобілізацію.

«Між одним із пасажирів та військовослужбовцем виник словесний конфлікт, у ході якого обвинувачений наніс службовій особі удари по голові, чим спричинив тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості», – інформують правоохоронці.

Нападником виявився 56-річний мешканець Надвірнянського району. За нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості службовій особі, яка виконує громадський обов’язок у зв’язку зі службовою діяльністю, прикарпатцю загрожує обмеження волі на строк від 3 до 5 років або позбавленням волі на той самий строк.