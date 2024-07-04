Неймовірних помічників для хатньої роботи українці знайдуть в АЛЛО. Сучасні моделі вражають інноваційними функціями! Серед новинок цього літа – розумний та потужний робот-пилосос Xiaomi Robot Vacuum X20+, що самостійно прибирає, а також стіковий пилосос Xiaomi Vacuum Cleaner G20 lite, що працює в автономному режимі до 45 хвилин.

Новинки літа, на які варто звернути увагу

Робот-пилосос Xiaomi Robot Vacuum X20+ з док-станцією автоматизує процес прибирання оселі та робить його вдвічі швидшим. Новинка одночасно здійснює сухе та вологе прибирання. За ретельну чистоту відповідають удосконалена основна щітка, бічні щітки та потужний двигун із силою всмоктування до 6000 Па.

Док-станція самостійно підготує пилосос до прибирання, змочить, вимиє та висушить ганчірку, а також очистить відсік з пилом. Керувати роботою цього кмітливого помічника, який не потребує додаткової уваги, можна у мобільному застосунку або голосовими командами. Вартість новинки на allo.ua становить 27 999 гривень.

Xiaomi Robot Vacuum X20+ робить прибирання вдвічі швидшим / Фото АЛЛО

Стіковий Xiaomi Vacuum Cleaner G20 lite виявляє пил, сміття та плями на підлозі завдяки вбудованому в щітку світлодіодному підсвічуванню. Модель забезпечує якісне прибирання у важкодоступних місцях, може пропилососити килим, прибрати крихти зі столу, шерсть тварин з дивану та крісла. Пилосос має надійну систему фільтрації, яка блокує частинки до 0,3 мкм, запобігаючи повторному потраплянню пилу до кімнати.

Модель отримала сучасний безщітковий двигун, який забезпечує силу всмоктування до 18 000 Па, та потужний акумулятор на 2200 мА•год, завдяки якому можна прибирати до 45 хвилин в автономному режимі. На новинку до кінця липня встановлено спеціальну ціну – 4 499 гривень.

Xiaomi Vacuum Cleaner G20 lite забезпечує якісне прибирання у важкодоступних місцях / Фото АЛЛО

Новинки доступні для дистанційного огляду: шукайте на картці товару кнопку «Відеоконсультація» та натискайте її, а експерт АЛЛО продемонструє модель та відповість на питання. А за покупки буде нараховано кешбек за програмою лояльності АЛЛО Гроші.

Які пилососи обирають українці

Інноваційні пилососи мають неабиякий попит серед українців. Так, у січні-травні зросли продажі в АЛЛО класичних пилососів на 113% (в штуках), а вертикальних – на 26% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. З початку року лідерами у своїх категоріях стали:

класичний пилосос Bosch BGS05A225,

робот-пилосос Xiaomi Robot Vacuum S10+,

робот-пилосос з док-станцією Xiaomi Robot Vacuum X10,

вертикальний Enchen Vacuum Cleaner V1 Black.

Українці можуть придбати інноваційні пилососи в АЛЛО / Скриншот з сайту АЛЛО

Клієнти з Києва, Львова та Дніпра віддають перевагу інноваційним роботам-пилососам, вертикальні моделі купують здебільшого в Києві, Дніпрі та Одесі, а класичні моделі купують користувачі з Києва, Дніпра та Харкова. Клієнти АЛЛО віддають перевагу замовленням через інтернет: 60% роботів-пилососів та 85% вертикальних моделей придбано саме онлайн.

Що варто знати про АЛЛО

АЛЛО – маркетплейс національного масштабу з інноваційними товарами від електроніки та інструментів до іграшок та меблів, з доставкою замовлень додому, на пошту або в магазини у понад 100 містах України.

allo.ua – тицяй що хочеш!