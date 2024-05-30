HONOR Magic6 Pro

HONOR Magic6 Prо першим у світі отримав відразу 5 золотих відзнак – за акумулятор, дисплей, аудіосистему, основну та селфі камери – за тестами DxOMark, незалежного технічного лідера в оцінці якості. І це не єдина перевага новинки, яка вже доступна ексклюзивно на allo.ua та у мобільному застосунку АЛЛО. HONOR Magic6 Prо – вишуканий, потужний та досконалий.

Фотошедеври з HONOR Magic6 Pro

HONOR Magic6 Pro (12+512 ГБ) – ультрапреміальний камерафон з блоком потужних камер наступного покоління, унікальним дизайном і багатьма інноваціями.

Багатофункціональна камера HONOR Magic6 Prо має три об’єктиви:

основний на 50 Мп (f/1.4-f/2.0, OIS);

ширококутний на 50 Mп;

перископічний телефотооб’єктив на 180 Mп (f/2.6, 2.5x оптичний зум, 100x цифровий зум, OIS).

Це дає можливість створювати високоякісні знімки з яскравими кольорами й чіткими деталями за різних умов освітлення. Підтримка професійних режимів зйомки та залучення штучного інтелекту зробить процес сфотографування ще зручнішим та ефективнішим. Ви отримаєте світлини високої якості, навіть ті, що були зроблені в приміщенні. Камера швидко та точно фокусується на об’єкті зйомки, а портретні фото відтворюють гарний тон шкіри.

Продуктивність та дизайн

Дизайн HONOR Magic6 Prо продуманий до дрібниць. Міцний корпус, тонкі рамки та дрібні деталі роблять вигляд новинки унікальним. Модель дуже комфортна у користуванні. Ґаджет демонструє безкомпромісну продуктивність, адже працює на базі потужного процесора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, операційна система – MagicOS 8.0 на базі Android 14.

LTPO-OLED-дисплей з роздільною здатністю 1280×2800, частотою оновлення 120 Гц та піковою яскравістю 1600 ніт у звичайному режимі та 5000 ніт при перегляді HDR-контенту порадує чудовими візуальними враженнями, яскравими та насиченими кольорами в усіх випадках використання: при перегляді відео чи у мобільному геймінгу, в приміщенні чи на яскравому сонці. Інноваційне наноскло надійно захищає екран смартфона від пошкодження при падінні. Новинка також захищена від пилу та вологи за найвищим на сьогодні стандартом в індустрії – ІР68.

Відмінну автономність забезпечує акумулятор на 5600 мА/год – за помірного використання смартфон працюватиме до трьох з половиною днів. Модель підтримує не лише дротове швидке заряджання потужністю 80 Вт, а й бездротове – 66 Вт, завдяки чому кількахвилинне заряджання забезпечить роботу смартфона впродовж цілого дня.

Вартість HONOR Magic6 Prо становить 49999 гривень, новинка доступна у двох кольорах – чорному та зеленому. Для клієнтів АЛЛО та фанів HONOR діє програма кредитування та оплати частинами.

АЛЛО – маркетплейс національного масштабу з товарами від електроніки, косметики та інструментів до одягу та меблів, з доставкою замовлень додому, на пошту або в магазини у понад 100 містах України. allo.ua – тицяй що хочеш!