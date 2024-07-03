Документальну стрічку можна ексклюзивно переглянути на SWEET.TV

Український фільм знятий у стилі мок’юментарі. Стрічка розповідає про українських захисників, які пройшли шлях становлення та випробування обставинами. За 4 тижні прокату фільм зібрав понад 5 млн грн. Ті, хто не встиг подивитися фільм у кінотеатрі, зможуть ексклюзивно переглянути його на SWEET.TV.

Реальні історії – родзинка стрічки

Картина «Ми були рекрутами» розповідає про бійців легендарної 3 ОШБр.

«Цей фільм для мене особисто став рекордсменом за кількістю відгуків. Всі в сердечко. А також ми всі щасливі, що настав день, коли військове документальне кіно без крупних промокампаній може привести стільки глядачів в кінотеатри! Разом ми історію на 92 хвилини перетворюємо на вічну!», – зазначив режисер стрічки Любомир Левицький.

«Ми були рекрутами» – фільм, що показує, хто вони – справжні герої сьогодення. 19-річний хлопець стає рекрутом легендарної 3-ї окремої штурмової бригади. Від навчального центру до фронту – глядач проходить цей шлях разом з ним та реальними бійцями 3 ОШБр. У бесідах з героями хлопець розпитує про життя, війну, мрії. І бійці дають відповіді, які показують справжнє обличчя війни та розкривають душі тих, хто стоїть на боці світла.

Сильні, реальні історії, наприклад, про побратима, який ослухався наказу і ціною свого життя врятував інших. Ексклюзивні кадри бійців, що вони зняли на фронті. Це та їхня щирість, гумор – родзинка стрічки. Подивитися фільм можна тільки на SWEET.TV.

Факти про кіно та творців

Любомир Левицький – відомий український режисер, який зняв перший український горор «Штольня», «Тіні незабутніх предків», «Скажене весілля 3» та інші відомі стрічки. Але після повномасштабного вторгнення вирішив зосередити свою творчу увагу на документальному кіно. Він створив короткометражний документальний фільм «Йди за мною», який розповідає про рятувальну операцію ЗСУ. Фільм отримав 8 нагород. І лише на YouTtube-каналі режисера його подивилось понад 500 тис. людей.

Ідея цього фільму з’явилась після спілкування з пресслужбою 3-ї окремої штурмової бригади. До того режисер був особисто знайомий з бійцями підрозділу.

Мета фільму – показати бійців не лише «термінаторами», які нищать ворога, а людьми з крутою філософією, життєвим досвідом, цікавими історіями.

Фільм знімали 5 днів, бо бійців дозволили залучити до знімання лише на тиждень. Найдовший процес – це монтаж та вибір того, що увійде до фільму.

Фільм знімали на Київщині та на східних напрямках.

Стрічка була показана в усіх кінотеатрах України, які зараз працюють.

5,2 млн грн – це другий за касовими зборами показник після оскароносного «20 днів у Маріуполі» Мстислава Чернова, який також можна подивитись на SWEET.TV.

Спеціальні покази фільму організують для Пентагону, Сенату та дипломатів. «Я хочу, щоб вони та американські платники податків побачили, куди йдуть їхні гроші та в чиїх руках їхня зброя, – каже Левицький. – Вони будуть дуже сильно вражені».

У фільмі використано велику кількість ексклюзивних відеоматеріалів, знятих самими бійцями під час бойових дій.

Музика є частиною драматургії фільму, окремою дійовою особою. Режисер Любомир Левицький розповів, що прагнув створити для кожного героя свій стиль, який би відповідав саме йому. Наприклад, для «Дацика» вибрали рок-н-рол.

Українське кіно на SWEET.TV

Українське кіно навіть у надскладних умовах розвивається та продукує якісний контент світового рівня. Це стосується і документального кіно, яке до певного часу перебувало в тіні ігрових фільмів і не викликало зацікавленості ні у глядачів, ні у дистриб’юторів. Але зараз якісне документальне кіно збирає великі каси в кінотеатрах, доводячи, що українцям цікаво і важливо бачити та знати те, що насправді відбувається.

Художні та документальні українські фільми, серіали, мультфільми доступні для перегляду на SWEET.TV. Українське кіно заслуговує на любов та визнання, на те, щоб його дивились і про нього говорили.