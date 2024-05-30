Українське кіно на SWEET.TV

Кінострічка про перші дні повномасштабного вторгнення розповідає неймовірну історію. Це кілька днів з життя наших реальних супергероїв, які глядач бачить очима звичайної дівчини.

«Лишайся онлайн» української режисерки Єви Стрєльнікової знятий у новому для України форматі – скринлайф. Тобто основні події у стрічці ми бачимо на екрані ноутбука. Саме цей формат передає цю напругу, динаміку та історію найкраще. Адже вся країна саме так слідкувала тоді за подіями, жила в телефонах.

У фільмі знялися відомі українські актори, серед яких Олександр Рудинський («Перші ластівки», «Найкращі вихідні»), Олександр Ярема («Памфір», «Уроки толерантності»), Олеся Жураківська («Перші ластівки», «Мама») та інші. Переглянути стрічку можна ексклюзивно на SWEET.TV.

Про що фільм

Катя отримала від волонтерів один із ноутбуків, які українці віддали на потреби ЗСУ. Вона має встановити GPS-додаток та віддати комп’ютер Віті – брату, який служить у ТрО у Бучі. Плани змінює один дзвінок.

На ноутбук телефонує хлопчик Сава, який перебуває у центрі для переселенців у Львові. Це ноутбук його батька, і він хотів з ним поговорити. Дівчина вирішує знайти батьків хлопчика і просить брата та знайомого волонтера допомогти їй в цьому. Через ноутбук вона майже керує долями рідних їй людей в надії врятувати незнайомих їй українців.

Зневіра, відчай, надія, неймовірна звитяга – такими є реальні історії про справжніх супергероїв.

Факти про створення фільму

Світова прем’єра відбулася в липні 2023 року на міжнародному кінофестивалі Fantasia (Канада), де фільм отримав нагороду як «Найкращий художній фільм-дебют». Наприкінці другого кварталу цього року відбудеться прем’єра у США.

Видання Variety також повідомило, що права на міжнародний показ придбав K5 Intl., міжнародний підрозділ K5 Media Group.

Робота над сценарієм розпочалася у березні 2022 року, а зйомки – у квітні. Єва Стрєльнікова в інтерв’ю інтернет-виданню Moviegram зазначила: «Для мене це спосіб усе прожити. Я писала в той момент для себе, але коли ця історія нам здалася влучною, ми зрозуміли, що хочемо її розказати, зрозуміли, що вона має потенціал і що нас почують… Насправді кіно – дуже сильний інструмент впливу в усьому світі».

На запитання, що було найскладніше у той час, Єва Стрєльнікова відповіла, що емоції. Бо багато акторів не були готові до зйомок, і це цілком зрозуміло.

Авторів сценарію консультували волонтери, щоб історія була максимально наближеною до реальності. Також у зйомках допомагали військові.

Частина сцен була знята в Ірпені. Єва Стрєльнікова в інтерв’ю «ТиКиїв» так згадує про це: «Знімання відбувалося у квартирі нашої героїні, дещо ми знімали в Ірпені. Отам було дуже важко емоційно: в Ірпені не було жодної не розбомбленої будівлі. Для знімання ми зайшли в один ресторан, цілком розбомблений всередині: там був розплавлений посуд, дитяча зона з маленькими стільчиками, дитячими малюнками повністю була в золі – почуття від побаченого було не передати. Нам навіть не довелося щось змінювати для фільму, щоб додати жаху – просто зайшли й знімали».

Актори, які грали росіян, намагалися не виходити на вулицю без потреби. І навіть під час знімання люди з острахом дивились на це та намагались якомога швидше піти геть: «Дідусь, що виходив із двору, в який ми заходили, розвернувся й почав дуже швидко йти назад. Я його наздогнала, почала заспокоювати: «Вибачте, це знімання, це наші українські актори, ніхто сюди не заходив, все добре». Він: «Так, так… А то я злякався». Малий, що стояв у дворі з мамою, говорив: «Мамо, мені страшно, в мене болить животик». Оце було жахливо – бачити ці перелякані очі. Вони вже навчилися жити з тим, що є, і коли в них з’являється ось такий тригер, в їхніх очах можна було побачити все, через що вони пройшли пару місяців тому».

На роль хлопчика творці провели кастинг, в якому взяло участь орієнтовно 80 дітей. Автори фільму хотіли обрати не лише класного актора, але й хлопчика, який дійсно вірить у супергероїв. І Гордій виявися саме таким.

Лізу Зайцеву (Катю) обрали з-поміж 30 акторок. Дівчина під час знімання була вагітна. Акторка вважає цю роль однією з найскладніших та найважливіших у своїй кар’єрі.

Ще одна унікальність картини полягає у тому, що актори майже не контактували між собою, знімались без партнерів. Текст вони отримували від другого режисера. Тому у певному сенсі це теж виклик.

SWEET.TV відкриває глядачам нове українське кіно

«Лишайся онлайн» – це і трилер, і драма, в якій переплелися долі багатьох людей, що об’єднані одним монітором комп’ютера. До слова, дивитися стрічку можна з інтернетом і без. Фільм доступний до завантаження у додатку SWEET.TV.

SWEET.TV продовжує відкривати українцям нове кіно. Улюблені українські стрічки, серіали, ексклюзивні прем’єри – це все доступно глядачам національного онлайн-кінотеатру. Важливо дивитися українське, бо наше кіно заслуговує не це.