Мультфільм для сімейного перегляду

Посіпаки просто закохали в себе дорослих і дітей всього світу. Герої нового мультфільму теж дуже цікаві. Творці обіцяють багато пригод і смішних курйозів. Зокрема, сценарист Бенджамін Ренер зазначив, що з кожною хвилиною сюжет мультфільму «Переліт» стає все напруженішим і цікавішим. А от критики відзначили гумор та анімацію.

Мультфільм зібрав у світі майже $300 млн – цій цифрі б зараз позаздрили деякі фільми. Водночас для мультфільму – це чудовий результат. Наразі мультфільм «Переліт» доступний онлайн українською: переглянути його з комфортом можна на SWEET.TV.

Про що мультфільм «Переліт»

Мак – крижень, який не любить пригоди і не бажає покидати свій затишний ставок у Новій Англії. Проте його дружина Пем переконує його вирушити в омріяну відпустку на Ямайку. Але їхній план швиденько долетіти до теплого острова руйнується. На шляху стають майже непереборні обставини, зокрема, кухар, який прагне перетворити сімейство на елітну страву.

Мультфільм «Переліт»: трейлер

Цікаві факти про мультфільм

Це 14-й повнометражний фільм студії Illumination, і перший з часів «Співай» (2016), який не є адаптацією чи сиквелом.

Натхненням для кумедних ситуацій були дитячі роки сценариста Бенджаміна Ренера. Наприклад, персонаж Гвен та її оточення засновані на його досвіді як наймолодшого з дітей у сім'ї.

Бенджамін Ренер бажав уникнути жартів, які часто зустрічаються в сімейних фільмах. Він хотів, щоб кожен жарт був продуманим. Одним із правил, які він встановив для себе, була відсутність жартів про звуки під час метеоризму.

Над створенням качок працювало 50 людей, вони ретельно вивчили цих птахів, їхню поведінку, рухи тощо. Ренер зазначив: «Качки – дивні, складні на вигляд істоти, і всі вони виглядають однаково». Тому створити персонажів, які б виглядали привабливо і водночас відрізнялися один від одного, було нелегко.

Родину чапель звуть Гаррі та Ерін. Коли вони вимовляються разом, це звучить як слово heron, «чапля».

Кіган-Майкл Кі вчетверте «грає» пташку у мультфільмі: до цього були «Angry Birds в кіно» (2016), «Різдвяна зірка» (2017) та «Історія іграшок 4» (2019). У мультфільмі можна також почути голоси Аквафіни, Денні Девіто, Кумейла Нанджіані.

Сцени перельоту не було у початковому сценарію, вона була додана після того, як про це попросив продюсер Кріс Меледандрі. Натхненням для неї стали хмари, які побачив Ренер під час перельоту до Парижа.

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