Нова ексклюзивна прем'єра на SWEET,TV

29 лютого в національному онлайн-кінотеатрі SWEET.TV відбулась ексклюзивна прем’єра для наймолодших глядачів. Новий сезон популярних у всьому світі пригод Хоробрих Зайців (Brave Bunnies) онлайн доступний на SWEET.TV у підписці, без доплат. Ввімкнути серіал можна на телевізорі, смартфоні, комп’ютері та планшеті всюди, де є інтернет.

Сюжет мультсеріалу «Хоробрі Зайці»

«Хоробрі Зайці» (Brave Bunnies) – найпопулярніший український анімаційний навчально-розважальний мультсеріал для дошкільнят. На SWEET.TV глядачам доступні 2 сезони «Хоробрих Зайців» онлайн. Прем’єра серіалу відбулася у грудні 2020, другого сезону – у 2024 році. За цей час був створений справжній Зайцевсесвіт. У ньому кілометри оригінальних локацій та 75+ яскравих героїв.

2 сезони, 100 серій, 700 хвилин неймовірних подорожей — все це чекає на дошкільнят та їхніх батьків на SWEET.TV.

У другому сезоні Хоробрі Зайці, братик та сестричка Боп та Бу, продовжують подорожувати світом на Зайцебусі разом із Зайцеродиною. Дошкільнята побачать, як організований побут у різних родинах: як живуть, чим займаються, як відпочивають. Кожна родина має власний незвичайний стиль та спосіб життя, і це відкриває величезний простір для нових ігор і пригод!

Головна ідея серіалу ― показати дітям різноманітність навколишнього світу, покращити соціалізацію, навчити їх приймати різні риси людей та спілкуватися з усіма. На прикладі Хоробрих Зайців та їхніх друзів батьки можуть пояснити, як взаємодіяти з іншими дітьми в дитсадку чи на ігровому майданчику.

Хоробрі Зайці розмовляють гарною українською мовою. Вирази прості та влучні, тому дошкільнята легко можуть запам’ятати їх та використовувати під час спілкування.

Про креаторів мультсеріалу

Мультсеріал розробили українці:

авторка ідеї — креативна продюсерка та засновниця українського креативного продакшну Glowberry Ольга Черепанова. Вона вже понад 10 років створює високоякісний дитячий контент, який гідно представляє Україну на міжнародному ринку та знайомить світ з непересічною українською креативністю;

— креативна продюсерка та засновниця українського креативного продакшну Glowberry Ольга Черепанова. Вона вже понад 10 років створює високоякісний дитячий контент, який гідно представляє Україну на міжнародному ринку та знайомить світ з непересічною українською креативністю; креаторка візуального стилю – відома українська ілюстраторка Анна Сарвіра. З початком повномасштабного вторгнення вона з колегами запустила проект, в рамках якого збирає ілюстрації на тему війни від українських ілюстраторів.

До команди проєкту також долучилися міжнародні партнери. Головним режисером став Тім Ференбах (Велика Британія), який працював над «Свинкою Пеппою» та «Містером Біном», а головним сценаристом – Джон ван Брюгген (Канада), який серед іншого брав участь у створенні яскравого серіалу про турботливих ведмежат, історії про Франкліна та мультсеріалу «Бітлджус».

Популярність серіалу «Хоробрі Зайці»

«Хоробрих Зайців» показали в понад 80 країнах світу, зокрема в Україні, Австралії, Великій Британії, Ізраїлі, Латвії, Південній Кореї, Фінляндії, Італії, країнах Латинської Америки тощо. І всюди мультфільм ставав улюбленцем дітлахів.

За мотивами анімації італійське видання DeA Planeta Libri випустило книги BRAVE BUNNIES. А українське видавництво «Ранок» — серію розмальовок, актівіті буків та вже скоро вийдуть книги з історіями.

Brave Bunnies став фіналістом пітчингу на міжнародному анімаційному фестивалі Cartoon Forum 2018.

Проект був відзначений журі Emmy International як перший український серіал, що подавався на конкурс.

«Нашу Big Idea і якість серіалу журі оцінило дуже високо і запросило мене представляти Україну в академії – зокрема бути в журі конкурсу для анімаційних проектів», – розповіла Ольга Черепанова.

Тож не варто упускати унікальну можливість насолодитися онлайн захопливими пригодами «Хоробрих Зайців» на SWEET.TV!

Мультсеріали на SWEET.TV входять до підписки. А кожен новий глядач може отримати доступ до контенту найбільшої підписки SWEET.TV безкоштовно на 7 днів, навіть без додавання картки. Телебачення, кіно, мультфільми, серіали, освітній контент ― все це буде на телевізорі, комп’ютері, планшетах і смартфонах родини. Щоб підключити тестовий період, треба лише зареєструватися у два кліки.