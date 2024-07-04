У прагненні схуднути важливе значення має правильне харчування

Якщо ви хочете схуднути і вам це не вдається, спробуйте включити у раціон продукти чорного кольору. У прагненні схуднути важливе значення має правильне харчування. Чорна їжа з високим вмістом вітамінів і мінералів може у цьому допомогти. З нею ви довше будете почуватися ситими, вона приборкає тягу до їжі та навіть прискорить метаболізм. Дієтологиня Гаурі Ананд назвала Health Shots шість продуктів чорного кольору, які варто споживатим тим, хто хоче позбутися зайвих кілограмів.

Чим корисні продукти чорного кольору?

Їжа чорного кольору містить багато знайомих інгредієнтів із потужною дією. «Ці продукти отримують свій насичений колір природним шляхом завдяки антоціанам, які є антиоксидантами і які борються з вільними радикалами та можуть допомогти у втраті ваги. Чорні продукти, такі як чорна квасоля, ожина та земляний чорний рис, поживні і можуть допомогти вам схуднути», — каже дієтологиня Гаурі Ананд.

Включення їх у раціон допоможе схуднути кількома способами. Їх темний колір часто походить від антоціанів, антиоксидантів, які допомагають регулювати рівень цукру в крові. Стабільний рівень цукру в крові означає меншу тягу до їжі, а це допоможе уникнути переїдання. Окрім того, багато чорних продуктів багаті клітковиною, як-от чорна квасоля та ожина. Відповідно до дослідження, опублікованого в журналі Nutrients Review-Journal, клітковина довше забезпечує відчуття ситості, допомагає не вживати нездорові закуски і контролювати вагу.

Шість чорних продуктів для схуднення

1. Чорна квасоля

Чорна квасоля містить багато білка, поживних речовин і клітковини. Відповідно до дослідження, опублікованого в журналі «Харчування та метаболізм», люди, які їли більше бобів, як правило, мали менше жиру в організмі, особливо на животі. Квасоля також допомагає довше відчувати ситість і зменшує загальне споживання калорій.

2. Чорний рис. Чорний рис багатий клітковиною та антиоксидантами, зокрема антоціанами, які допомагають зменшити запалення та контролювати вагу. Він також має нижчий глікемічний індекс порівняно з білим рисом, що сприяє кращому контролю рівня цукру в крові та контролю ваги.

3. Ожина

«Ожина має низьку калорійність, що робить її здоровою їжею. Вона має високий вміст води, що додає об’єм їжі без додавання калорій. Їжа з високим вмістом води допомагає довше відчувати ситість і залишатися зволоженими, що корисно для контролю ваги», – каже експертка.

4. Чорне насіння чіа. Воно багате на клітковину, білок і омега-3 жирні кислоти, які корисні для схуднення. Дослідження, опубліковане в журналі Journal of Medical Health Science, показало, що воно може поглинати воду та розширюватися у шлунку, допомагаючи довше відчувати ситість і приборкати тягу до їжі.

5. Чорний кунжут

Насіння чорного кунжуту містить корисні жири, включаючи поліненасичені та мононенасичені жири. Вони допомагають зменшити тягу до їжі і є постійним джерелом енергії, запобігаючи переїданню.

6. Чорна сочевиця. Вона багата білком, необхідним для нарощування та підтримки м’язової маси. Збільшення м’язової маси може прискорити метаболізм, допомагаючи спалювати більше калорій навіть у спокої. Білок сприяє відчуттю ситості, що може зменшити загальне споживання калорій, стримуючи почуття голоду та зменшуючи ймовірність переїдання.

Чорна сочевиця є хорошим джерелом складних вуглеводів, які забезпечують постійне вивільнення енергії та допомагають підтримувати стабільний рівень цукру у крові. Це запобігає енергетичним збоям і зменшує тягу до солодкої та висококалорійної їжі, що, у свою чергу, допомагає схуднути.

«Чорні продукти, такі як ожина, чорний рис і чорна квасоля, багаті антиоксидантами, зокрема антоціанами, які допомагають нейтралізувати вільні радикали та зменшити окислювальний стрес. Антиоксиданти в чорних продуктах мають протизапальні властивості, які можуть допомогти зменшити запалення в організмі, потенційно знижуючи ризик хронічних захворювань», – каже дієтологиня.

Чорна їжа також містить необхідні вітаміни та мінерали. Наприклад, чорна квасоля багата фолієвою кислотою, магнієм і залізом, а насіння чорного кунжуту містить багато кальцію і цинку. За словами експертки, багато чорних продуктів мають високий вміст клітковини, яка підтримує здоров’я травлення, допомагає регулювати рівень цукру в крові та сприяє ситості.

Все добре, що в міру

Хоча їжа чорного кольору загалом безпечна, є кілька потенційних побічних ефектів, про які дієтологиня радить знати.

1. Проблеми з травленням. Деякі продукти чорного кольору, зокрема бобові, такі як чорна квасоля та сочевиця, містять багато клітковини. Хоча клітковина чудово підходить для схуднення та загального здоров’я, занадто швидке збільшення споживання може призвести до здуття живота, газів і судом.

2. Алергічні реакції. Як і на будь-яку їжу, на чорну їжу існує ймовірність алергії. Якщо ви відчуваєте незвичайні симптоми після вживання певної чорної їжі, припиніть її споживання та зверніться до лікаря.

3. Камені в нирках. Деякі продукти чорного кольору, наприклад ожина, містять оксалати, які можуть сприяти утворенню каменів у нирках у людей, схильних до цього. Дотримуйтеся поміркованості, щоб уникнути ускладнень, і обговоріть будь-які проблеми зі своїм лікарем.

***

Включення продуктів чорного кольору в збалансований раціон у поєднанні з регулярною фізичною активністю може сприяти зниженню ваги та допоможе підтримувати загальний стан здоров’я. Однак важливо розуміти, що жоден продукт сам по собі не може забезпечити втрату ваги, тому необхідний збалансований підхід до харчування та способу життя.