Влада Курська не уточнила, що саме горіло

У вівторок, 2 липня, у центрі російського міста Курськ, що за понад сто кілометрів від України, виникла пожежа. Про це в Telegram повідомив глава Курського регіону Російської Федерації Олександр Смирнов.

За його словами, на місці пожежі працюють 10 одиниць спеціальної техніки та 60 рятувальників МНС Росії в Курській області. Згодом він додав, що пожежу вдалось загасити. Інформації про постраждалих не надходило. Губернатор Курської області зазначив, що причини пожежі встановлюються. Що саме горіло він не написав.

У місцевих Telegram-каналах повідомили, що бачили великий стовп чорного диму над містом. За інформацією каналу «КіберБорошно», у Курську горить 3754 центральна авіатехнічна база(вч 13830). Офіційних підтверджень цьому наразі не було.

До слова, у неділю, 30 червня, російське міністерство оборони заявило про нібито масовану атаку безпілотниками на шість областей Росії. Зокрема повідомлялось про атаку невідомих безпілотників на Новолипецький металургійний комбінат у Росії.