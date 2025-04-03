Міністерство розвитку громад та територій планує за гроші міжнародних партнерів побудувати житло для переселенців, зокрема й на Львівщині. Однак, за даними ГО «Центр оцінки ризиків», вартість квадратного метра, розрахованого міністерством, значно вища за ринкові ціни, передає «Економічна правда».

Урядовий проєкт із будівництва багатоквартирного житла для переселенців попередньо охоплює Київську, Житомирську, Дніпропетровську, Кіровоградську, Львівську, Волинську, Рівненську, Полтавську, Тернопільску, Харківську, Хмельницьку та Черкаську області. На Львівщині житло для ВПО планують будувати у Львівському і Дрогобицькому районах.

За проєктом, держава побудує багатоквартирні будинки, які будуть у комунальній власності органів місцевого самоврядування, та створить спеціальний фонд, який здаватиме ці квартири ВПО за пільговими цінами.

На підтримку цього проєкту Євросоюз і ЄІБ виділили 400 млн євро, половина з яких – кредитні. За ці гроші Міністерство розвитку громад планує побудувати 52 будинки соціального житла. Типовий проєкт будинку такий: девʼятиповерховий будинок на 126 квартир, з яких 72 – однокімнатні (по 40 м2), 36 – двокімнатні (53 м2), 18 – трикімнатні (65 м2). Загальна площа квартир становитиме 5 958 м2, а вартість будівництва – 333,65 млн грн. Судячи з цих розрахунків вартість будівництва одного квадратного метра квартири становитиме 56 тис. грн без ПДВ.

При цьому, Мінрозвитку регулярно публікує показники опосередкованої вартості будівництва житла. У січні середня вартість будівництва квадратного метра квартири в Україні становила 23 841 грн з ПДВ. Це вдвічі менше, ніж заявлено в проєкті соціального житла для ВПО. За розрахунками профільного сайту ЛУН, вартість квадратного метра житла в Дрогобицькому районі, яке запланували здати в експлуатацію у 2025 році, становить 35,4-36,65 тис. грн із ПДВ. Схожі ціни й в інших регіонах, зокрема:

Біла Церква – 36,8 тис. грн;

Буча – 37 тис. грн;

Житомир – 33-36,5 тис. грн;

Таким чином, ринкова вартість житла в середньому в 1,5 разу нижча, ніж закладена у проєкті. Мінрозвитку проігнорувало питання в запиті ГО «Центр оцінки ризиків» щодо завищеної вартості житла, зазначивши, що на нарадах із громадами вирішили взяти за основу іншу ціну. При цьому, загальна вартість будівництва може бути ще вищою, адже у вартість 56 тис. грн за квадратний метр входить проєктування, будівельні роботи, монтаж інженерії, будівництво укриття, але не входить ПДВ, земельна ділянка, підключення до мереж.

Також у проєкті постанови про створення фонду соціального орендного житла не передбачене проведення архітектурних конкурсів та не визначені критерії відбору проєктів повторного використання.Натомість їх рекомендуватиме Агентство відновлення.

Експерти наголошують на ризиках через закритість і корупційну складову цього проєкту, натомість зауважують, що викуп уже готового житла за ринковими цінами дозволив би значно швидше забезпечити ВПО житлом і містить менше ризиків.