Кабмін таки призначив Олену Думу головою АРМА попри відкликання голосу

Кабінет міністрів України на своєму засіданні у п’ятницю, 30 червня, таки призначив новою головою Агентства з розшуку й менеджменту активів (АРМА) Олену Думу. Про це повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у своєму Telegram.

«Призначено Думу Олену Олексіївну головою Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», – зазначив він.

Зазначимо, що 28 червня Олена Дума була визначена переможницею конкурсу серед кандидатів на посаду голова АРМА. Згодом вибухнув скандал щодо фактів її біографії. Зокрема, активісти підозрюють Думу в ділових контактах з підозрюваним у державній зраді екс-головою СБУ в Криму Олегом Кулінічем і пригадали її спільну прес-конференцію із Семом Кісліном – фінансовим донором адвоката екс-президента США Дональда Трампа Рудольфа Джуліані.

Однак вже 29 червня член конкурсної комісії з відбору кандидатів на главу АРМА Дмитро Остапенко відкликав підпис за переможницю конкурсу Олену Думу. Він мотивував своє рішення тим, що на момент голосування у нього не було повної інформації щодо кандидата, «яка має вирішальне для мене значення та яка мене приголомшила». Також він заявив, що було порушено процедуру голосування.

Своєю чергою посли країн G7звернули увагу на занепокоєність громадянського суспільства щодо призначення голови АРМА і наголосили на важливості дотримання належних процедур.

Організація Transparency International Ukraine заявила, що цей вибір становить «значну небезпеку для подальшої роботи Агентства з розшуку та менеджменту активів та антикорупційної екосистеми загалом». В організації звернули увагу на відсутність необхідного професійного досвіду у Думи та її ймовірні ділові контакти з держзрадниками та підозрюваними у співпраці з РФ. TIU закликала Кабмін не призначати її кандидатуру.

Як зазначає «Громадське», сама Дума заявила про тиск на конкурсну комісію. За її словами, у законі не передбачено механізму відкликання голосу. Дума додала, що члени комісії мали пів року, щоб ознайомитися з інформацією про кожного кандидата, тому заяву про відкликання голосу вона вважає «підривом правової системи держави».

Новопризначена очільниця АРМА вважає безпідставними заяви про те, що її призначення на посаду спричинить репутаційні ризики для країни та для ефективної та незалежної роботи антикорупційної екосистеми та органів правопорядку. Також вона наголосила, що рішення конкурсної комісії щодо призначення голови АРМА може скасувати лише суд у разі встановлення факту порушення конкурсної процедури.

АРМА, серед іншого, уповноважене на виявлення та розшук активів – майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необгрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави. Також на підставі рішення суду АРМА здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, з метою збереження чи збільшення їх економічної вартості. Тимчасовим керівником АРМА із серпня 2021 року був Дмитро Жоравович.