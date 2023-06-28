Олена Дума на державній службі працює 22 роки

Конкурсна комісія з відбору кандидатів на посаду голови Агентства з розшуку та менеджменту активів, здобутих злочинним шляхом (АРМА) обрала переможницею екс-заступницю голови Чернігівської ОДА Олену Думу – чиновницю з 22-річним стажем роботи на державній службі. Водночас антикорупційна організація Transparency International Ukraine вже закликала уряд не призначати Думу на цю посаду і вказала на можливі ризики такого призначення.

За Олену Думу проголосували шестеро членів комісії: Олена Яра, Іван Ліщина, Дмитро Остапенко, Сергій Вернидубов, Юрій Кіскін та Михайло Іваненко. Не голосували за кандидатку Юрій Бутусов та Вальц Калнінс. Тепер комісія має рекомендувати уряду призначити Думу на посаду голови АРМА, однак остаточне рішення ввсе ж за урядом.

Одразу після визначення переможниці організація Transparency International закликала уряд не призначати Думу на цю посаду.

«Transparency International Ukraine переконана, що цей вибір становить значну небезпеку для подальшої роботи Агентства з розшуку та менеджменту активів та антикорупційної екосистеми загалом. Ми закликаємо Кабінет міністрів не призначати її кандидатуру», – йдеться в заяві антикорупціонерів.

Як зазначається в повідомленні, Олена Дума має понад 22 роки стажу в державних органах. Протягом цього часу вона була дуже активною в антикорупційних та профспілкових організаціях, організовувала та брала участь у різних мітингах. Водночас Досвід Олени Думи не повʼязаний з роботою у сфері, дотичній до кримінальної юстиції, а також не повʼязаний з управлінням чи розшуком активів. «А це викликає сумніви у тому, наскільки компетентно вона зможе контролювати роботу працівників АРМА та представляти інтереси Агентства перед іншими органами», – зазначили в організації.

Як нагадали у Transparency International, у 2019 році Дума брала безпосередню участь в агітації за одного із кандидатів у президенти України та дискредитації іншого претендента на цю посаду. «Це вказує на політичну заангажованість переможниці конкурсу на Голову АРМА, що потенційно може впливати на її роботу на цій посаді», – наголошується в заяві.

Також громадські активісти виявили зв’язки Олени Думи із екс-головою Служби безпеки України Валентином Наливайченком. Свого часу очільницею Чернігівської облдержадміністрації була Анна Коваленко, яка, до того ж є співзасновницею ГО «Антикорупційний рух В. Наливайченка». Саме її заступницею працювала Олена Дума.

Також активісти підозрюють Думу в ділових контактах з підозрюваним у державній зраді екс-головою СБУ в Криму Олегом Кулінічем і пригадали її спільну прес-конференцію із Семом Кісліном – фінансовим донором адвоката екс-президента США Дональда Трампа Рудольфа Джуліані. Нагадаємо, що Джуліані займав центральне місце в спробах Трампа знайти компромат на теперішнього президента США Джо Байдена.

«Всі ці факти вказують на те, що призначення Олени Думи головою АРМА, несе дуже великі репутаційні ризики для країни і для роботи незалежної та ефективної діяльності антикорупційної екосистеми та органів правопорядку. Саме тому Transparency International Ukraine закликає членів Кабінету міністрів не голосувати за призначення переможниці конкурсу на цю надважливу для країни посаду», – наголосили автори заяви.

Як пише «Громадське радіо», Олена Дума – експертка з питань антикорупційної, екологічної та соціальної політик, лідерка національних профспілок «Рідна Земля» і «Профспілковий наступ».

У січні 2020 року розпорядженням уряду її призначили на посаду директора Фонду соціального страхування України. Працювала там менш як три місяці. Своє звільнення з цієї посади публічно назвала незаконним. Щодо звільнення Думи з цієї посади було порушено кримінальну справу. 11 квітня 2023 року Київський апеляційний суд постановив, що рішення про звільнення було незаконним.

1 лютого 2021-го Думу призначили заступницею голови Чернігівської обласної державної адміністрації. Чиновниця займалася насамперед соціальними питаннями. Пішла з посади 30 вересня 2021 року — одночасно з призначенням нового керівника обласної держадміністрації.