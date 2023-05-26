Пасажирський літак колаборанта арештували у вересні 2022 року

Державне бюро розслідувань заарештувало та передало до АРМА літак донецького бізнесмена-колаборанта вартістю 20 млн грн. Йдеться про пасажирський літак АН-140-100, який перебував на Донеччині у власності підприємства колаборанта, повідомили у п'ятницю, 26 травня, у прес-службі ДБР.

За даними ДБР, бізнесмен одного з підприємств цивільної авіації на Донеччині втік до тимчасово окупованого Криму після початку повномасштабної війни Росії проти України. Чоловік планував продовжити свій бізнес на окупованих територіях, оскільки очікував, що росіяни зможуть захопити всі південні та східні області.

У прес-службі ДБР повідомили, що колаборант також пообіцяв керівнику окупаційної адміністрації передати літак АН-140-100, який належить його українському підприємству. Літак перебував на підконтрольній Україні території та був заарештований правоохоронцями у вересні 2022 року. Колаборант хотів створити підприємство у знищеному Маріуполі для пасажирських та вантажних перевезень.

«Бізнесмен пообіцяв керівнику окупаційної влади передати пасажирський літак АН-140-100, який на праві власності належить його компанії та знаходиться в Україні. А також мав домовиться з бізнес-партнерами про передачу ще трьох літаків компанії, які зараз знаходяться у РФ», – повідомили у прес-службі ДБР.

Літак, який оцінюється у 20 млн грн, передали до АРМА. Колаборанту, який переховується в Криму, заочно оголосили про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 111-1 ККУ (колабораціонізм). Йому може загрожувати позбавлення волі до 15 років зі штрафом та конфіскацією майна.