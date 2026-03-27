Двоє детективів НАБУ змагатимуться за посаду голови митниц

Двоє чинних детективів Національного антикорупційного бюро Руслан Даменцов і Орест Мандзій вийшли у фінал конкурсу на посаду голови Державної митної служби (ДМС). За відповідне рішення після багатоетапного відбору голосування ухвалила конкурсна комісія.

Орест Мандзій очолює шостий підрозділ детективів НАБУ, Руслан Даменцов – заступник керівника другого підрозділу детективів НАБУ. Обоє працюють в НАБУ з 2017 року.

Конкурсна комісія за підсумком відбору подасть їхні кандидатури на розгляд міністрові фінансів Сергієві Марченку, який вибере одного з двох кандидатів (протягом 10 днів після отримання усіх документів від комісії). Опісля міністр має внести пропозицію про призначення голови ДМС на розгляд Кабінету міністрів.

Нагадаємо, конкурсний відбір на посаду голови митної служби розпочався у грудні 2025 року. До нього були допущені 38 кандидатів.

Орест Мандзій – це чинний голова одного з підрозділів Національного антикорупційного бюро. Протягом 2001-2017 рр. працював на різних посадах в системі МВС, зокрема у Личаківському та Франківському райвідділах у Львові, обласних управліннях МВС на Львівщині та Рівненщині, департамент протидії наркозлочинності Національної поліції України тощо.

Руслан Даменцов відомий тим, що раніше потрапив у фінал конкурсу на посаду директора БЕБ. Тоді він не мав зауважень від комісії по доброчесності.

Руслан Даменцов (ліворуч) та Орест Мандзій. Скріншоти трансляції конкурсного відбору

Державна митна служба – один з найкорумпованіших органів влади в Україні. За даними дослідження економічних аналітичних центрів, збитки для бюджету від злочинної діяльності під протекцією митників – контрабанди і «сірого» імпорту – у 2024 році становили 120-185 млрд грн. Це один з найбільших показників втрат бюджету. Рік у рік схеми на митниці лише зростають.

Реформа державного органу стала головною вимогою для надання фінансування за програмою Міжнародного валютного фонду (МВФ) у 2023–2025 рр. Також ґрунтовні реформи на митниці є частиною майбутньої програми з фондом у 2026–2029 роках.