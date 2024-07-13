З вересня Чехія буде виділяти від 80 до 100 тис. снарядів на місяць

Чехія планує поставити до України 500 тис. артилерійських боєприпасів в межах своєї оборонної ініціативи. Снаряди виділять до кінця 2024 року, повідомили президент Чехії Петр Павел та прем’єр-міністр країни Петр Фіала під час дискусії у США 13 липня, передає ČTK.

За словами Петра Фіали, перша партія снарядів в межах чеської ініціативи прибула до України у червні 2014 року. Партія містила 50 тис. артилерійських боєприпасів для Сил оборони.

Зазначається, що по 50 тис. снарядів Україна отримає у липні та серпні. Петр Павел зазначив, що з вересня і до кінця року Чехія передаватиме від 80 до 100 тис. боєприпасів на місяць.

Міністерка оборони Чехії Яна Чернохова додала, що всі півмільйона снарядів наразі фінансово забезпечені. Посадовиця зазначила, що виділення частини боєприпасів (180 тис. одиниць) фінансується коштом Німеччини.

Нагадаємо, у лютому 2024 року президент Чехії Петр Павел під час Мюнхенської безпекової конференції оголосив, що знайшов близько 800 тис. боєприпасів для України (500 тис. калібру 155 мм і 300 тис. – 122 мм) у третіх країнах. Петр Павел закликав ЄС фінансово підтримати закупівлю снарядів для України. Наразі до чеської ініціативи долучилися:

Франція,

Польща,

Німеччина,

Швеція,

Норвегія,

Фінляндія,

Бельгія,

Латвія,

Португалія та інші країни Європи.

На початку травня 2024 року Петр Павел повідомив, що надання боєприпасів розпочнеться у червні – щоправда, тоді йшлося не про 50 тис. боєприпасів, а 180 тис. Імовірно, йшлося про снаряди, щодо яких уряд Чехії уклав контракт з Німеччиною у квітні.