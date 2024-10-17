Прогнозується, що будівництво заводу посилить обороноздатність України, Литви та Європи

Міністерство економіки та інновацій Литви й українська компанія підписали меморандум щодо співпраці у будівництві заводу з виробництва вибухових речовин нового покоління RDX у Литві. Очікується, що будівельні роботи розпочнуться у 2025 році, повідомляє пресслужба литовського міністерства економіки.

Будівництво такого заводу посилить обороноздатність України, Литви та Європи, переконані у відомстві.

«Новий завод з виробництва вибухових речовин у Литві – це чіткий сигнал агресору, що ми не відступимо. Оборонні можливості України та Європи зростають і будуть продовжувати зростати, як в плані озброєння та боєприпасів, так і в плані передових технологій оборони та безпеки», – сказала Аушріне Армонайте, міністерка економіки та інновацій Литви.

У міністерстві економіки розповіли, що вибухівка RDX (гексоген) має кращі властивості, ніж багато інших сучасних вибухових речовин: вона надзвичайно швидко детонує, має потужну вибухову силу тощо. RDX можна використовувати окремо або разом з іншими вибуховими матеріалами. Вона застосовується для виготовлення широкого спектра бомб, мін та інших снарядів.

«Ринок RDX у 2023 році оцінювався приблизно в 10 млрд євро. Через зростання попиту на цю вибухівку прогнозується, що у 2028 році ринок зросте і досягне 13 млрд доларів», – зауважила Армонайте.

Міністерство економіки та інновацій Литви повідомило, що новий завод з виробництва вибухових речовин є одним з декількох запланованих спільних оборонних проєктів – литовці та українці також обговорюють розробку безпілотників та інших оборонних технологій.

До слова, наприкінці вересня Литва передала Україні ще один пакет допомоги, до якого ввійшло: логістичне обладнання, амуніція, боєприпаси, ноутбуки та інше. З часу повномасштабного вторгнення військова допомога від Литви сягнула понад 683 млн євро.