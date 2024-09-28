Литва передача Україні черговий пакет допомоги

Литва передала ще один пакет допомоги на потреби українських військових. Про це у суботу, 28 вересня, повідомили у міністерстві оборони Литви.

Як розповіли у литовському оборонному відомстві, цього разу країна передала Силам оборони логістичне обладнання, амуніцію, боєприпаси, ноутбуки тощо. Точну кількість переданої допомоги та її вартість не уточнили.

У міноборони Литви також повідомили, що цього року вже поставили Україні боєприпаси 155 мм калібру, бронемашини M577 та M113, системи боротьби з безпілотниками, комплекти теплого одягу та протитанковий гранатомет «Карл Густав». Також Україна отримала інші боєприпаси, системи дистанційного підриву РАЙЗ-1, генератори та причепи.

Зазначається, що загалом від повномасштабного вторгнення Литва надала Україні військову допомогу на суму понад 683 млн євро.

Нагадаємо, 6 вересня міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас [Laurynas Kasčiūnas] повідомив, що країна має намір інвестувати у виробництво української далекобійної зброї. За словами міністра із питань стратегічних галузей та промисловості Олександра Камишіна йдеться про інвестицію 10 млн євро у виробництво ракети-дрона «Паляниця».