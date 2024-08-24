Інгріда Шимоніте прибула в Київ з нагоди 33-ї річниці української незалежності

Литва передасть пакет військової допомоги для України з комплексами ППО та іншим обладнанням до початку вересня. Про це повідомила прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте на пресконференції з президентами України й Польщі Володимиром Зеленським та Анджеєм Дудою у Києві, 24 серпня.

За словами Шимоніте, до пакета військової допомоги ввійшли комплекси ППО малої дальності, ракети, протидронове обладнання, зброю та боєприпаси. Окрім того, Литва виділила 35 млн євро на закупівлю радарів та обладнання для розмінування України.

До кінця осені ми сподіваємося, що матимемо змогу також передати понад п’ять тисяч дронів литовського виробництва, – сказала прем’єрка.

Інгріда Шимоніте зазначила, що, окрім військової допомоги, до України невдовзі надійде обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури.

Нагадаємо, прем’єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте прибула з візитом до Києва з нагоди 33-ї річниці незалежності України. Під час свого виступу на Софійській площі політикиня пообіцяла підтримку України від Литви, «незалежно від того, що буде потрібно для перемоги».

З часу повномасштабного російського вторгнення, Литва надала Україні військової допомоги на суму понад 641 млн євро. За даними міноборони країни, загальний обсяг допомоги Україні вже перевищив один млрд євро.