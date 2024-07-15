Обладнання з Вільнюської ТЕЦ-3 розподілить «Хмельницькобленерго»

Литовська енергокомпанія Ignitis Gamyba оголосила про передачу Україні обладнання Вільнюської ТЕЦ-3, закритої з 2015 року. Гуманітарна допомога у вигляді понад 300 одиниць обладнання для енергостанції відповідає потребам українського енергетичного сектору та допоможе відновити енергетичну інфраструктуру в Україні, повідомили у понеділок, 15 липня, у пресслужбі литовської компанії.

Офіційна передача обладнання з Вільнюської ТЕЦ-3 відбулася 15 липня після підписання угоди про надання гуманітарної допомоги між Ignitis Gamyba та оператором системи передачі електроенергії «Хмельницькобленерго». Зазначається, що «Хмельницькобленерго» призначене українським урядом для отримання і розподілу гумдопомоги для енергетичного сектору.

«Ми підписали угоду, яка дозволяє збільшити гуманітарну допомогу, яку компанія надає постраждалій від війни Україні. Ми неспроста вирішили передати обладнання Вільнюської ТЕЦ 3. Крім того, що він добре працюватиме в енергетичній інфраструктурі України, він також відповідає потребам оператора системи передачі», – повідомила гендиректорка компанії Аста Сунгайлієне.

Посадовиця зазначила, що попри те, що Вільнюську ТЕЦ-3 закрили дев’ять років тому, компанія змогла законсервувати її обладнання, яке зберегло працездатність. За допомогою цього обладнання ТЕЦ мала потужність майже 100 МВт та працювала понад 30 років.

До складу поставки від компанії увійшли понад 300 одиниць критичного обладнання Вільнюської ТЕЦ-3. З міркувань безпеки більше інформації про надане обладнання не розповсюджується.

Зазначимо, Вільнюська ТЕЦ-3 – теплова електростанція, розташована в 50 км від литовської столиці, яка була найбільшим виробником електроенергії в Литві. У 2015 році через занадто високі витрати для її застосування та несуттєвий вплив на стабільність енергосистеми ТЕЦ вивели з експлуатації.

Нагадаємо, у квітні Литва запропонувала розібрати на запчастини свої закриті ТЕС для допомоги енергетиці України. Ще раніше міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що Україна вже отримала від Литви автотрансформатори та 72 вантажі з обладнанням на 1300 тонн.