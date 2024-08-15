Литва передала ЗСУ передала навантажувачі, причепи та розкладні ліжка

У четвер, 15 серпня, Україна отримала на потреби ЗСУ отримала нову партію військової допомоги від Литви. Про це повідомили у литовському міністерстві оборони.

На потреби Збройних сил України країна передала навантажувачі, причепи та розкладні ліжка. Крім того, за даними міністерства оборони Литви, протягом серпня до України надійдуть:

14 бронетранспортерів М113;

пускові комплекси ППО малої дальності та ракети до них;

системи боротьби з безпілотниками;

індивідуальні протидронові глушники;

всюдиходи із запчастинами;

Також цього місяця на потреби ЗСУ від Литви надійдуть гвинтівки, боєприпаси та димові заряди.

У литовському відомстві зазначили, що від початку повномасштабного вторгнення Литва передала українському війську допомоги на понад 641 млн євро. Загальна підтримка Литви перевищила 1 млрд євро.

Раніше ZAXID.NET повідомляв, що 20 червня литовський оператор системи передачі електроенергії Litgrid оголосив про передачу Україні пакета допомоги для відновлення енергетичної інфраструктури. Зокрема країна передала розподільчі пристрої, компресори, ізолятори, вводи для автотрансформаторів, обладнання релейного захисту та автоматики, трансформатори для вимірювання струму і напруги. Зазначимо, що це оголошення литовська компанія зробила тоді, коли в Україні застосовували графіки погодинних відключень, через важку енергетичну ситуацію, спричинену систематичними російськими атаками на енергетичні об’єкти.