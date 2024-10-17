Новий кінотеатральний тиждень пропонує глядачам дуже різне кіно. Це і документальний фільм про Ізюм після окупації, незвичний байопік про молодого Трампа, чудова анімація від студії DreamWorks та інші різножанрові картини. Розповідаємо про три найцікавіші прем’єри докладніше.

«Ізюм. Звільнення»

Режисер Дмитро Чорний

Документальний фільм «Ізюм. Звільнення» (на головному фото) розповідає про небезпечну експедицію у щойно звільнене від російських окупантів місто Ізюм. Команда співробітників музею на чолі з директором музею та командою кіношників збирають докази та артефакти цієї ганебної та несправедливої війни, яка й досі триває.

«Учень. Історія Трампа»

The Apprentice, режисер Алі Аббасі

Шведский режисер іранського походження Алі Аббасі зняв незвичний байопік про сходження Дональда Трампа по бізнесовій драбині.

Сценаристом та одним із виконавчих продюсерів «Учня» є американський письменник та колумніст Vanity Fair Габріель Шерман, за книгою якого раніше було знято мінісеріал «Найгучніший голос» про засновника телеканалу Fox News Роджера Айлза.

Головну роль зіграв Себастьян Стен («Дурні гроші», «Пеммі та Том»). У ролі Іванни Трамп Марія Бакалова («Борат 2»). Також на екрані можна побачити Джеремі Стронг («Спадкоємці»).

Картина «досліджує владу та амбіції у світі корупції та обману», пояснив режисер. Вона розповідає про початок бізнесу молодого Трампа у сфері нерухомості у Нью-Йорку у 1970–1980-х роках. Проте у центрі сюжету – співпраця Трампа з адвокатом Роєм Коном, який був його наставником на початку політичної кар'єри.

Кадр з фільму «Учень. Історія Трампа»

Коли амбітний, але трохи недоумкуватий татів син «Донні» зустрічається з Роєм Коном у Нью-Йорку, могутній, хитрий та безжальний адвокат (відомий тим, що організував полювання на відьом сенатора Маккарті) вирішує взяти Трампа під опіку. Разом Кон і Трамп побудують імперію нерухомості на Мангеттені та створять міф про геніального бізнесмена

Назва «Учень» виникла не випадково. Це назва телевізійного реаліті-шоу, яке продюсував і вів Дональд Трамп. Проте тут сам Трамп зображений як «учень». Його персонаж, принаймні в першій частині, виглядає менш цікавим, ніж персонаж його наставника. Проте згодом «Донні» набирає силу та до його кумедності додається відчуття небезпеки. Як чудовисько, створене Франкенштейном, він покине хворого вчителя.

Озираючись у минуле, «Учень» ставить питання до сьогодення: як цей персонаж, такий гротескний, неприємний та слабкий, міг стати таким важливим у наш час?

Світова прем’єра фільму відбулась в основному конкурсі Каннського кінофестивалю.

«Дикий робот»

The Wild Robot, режисер Кріс Сандерс

Стрічка розповідає історію робота, який через аварію корабля опиняється на безлюдному острові. Він має навчитися пристосовуватися до суворих навколишніх умов, поступово вибудовуючи стосунки з тваринами на острові та стаючи прийомним батьком для осиротілого гусеняти.

Фантастичний пригодницький мультфільм «Дикий робот» знято студією DreamWorks Animation. Це останній анімаційний фільм, який створено виключно силами студії DreamWorks. Усі наступні проекти вони планують випускати із залученням сторонніх студій, які займатимуться анімацією. У основі сюжету нового мультфільму – серія книг ілюстратора та письменника Пітера Брауна. Перший твір про персонажа вийшов друком у 2016 році та завоював престижні нагороди. Сьогодні видано три історії про робота Роз. Режисером та сценаристом проекту став Кріс Сандерс («Ліло і Стіч», «Сімейка Крудсів», «Як приборкати дракона»).

Відомо, що студія DreamWorks уже працює над мультфільмом «Дикий робот 2».