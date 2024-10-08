Фільм Тодда Філліпса «Джокер: Божевілля на двох» за перші дні прокату в Україні зібрав 20,5 млн грн, повідомила пресслужба компанії «Кіноманія».

Разом із допрем'єрними показами фільму 2 жовтня касові збори склали майже 23,3 млн грн.

Перша частина «Джокера», яка вийшла у прокат у жовтні 2019 року, за перший вікенд зібрала в Україні 31,8 млн грн. А за весь період кінопрокату в Україні картина заробила понад 100 млн гривень.

У світовому прокаті фільм зібрав набагато менше, ніж йому прогнозували. За перший вікенд він зібрав близько 40 млн доларів, хоча йому прогнозували 50-65 млн доларів.

Нагадаємо, події фільму відбуваються приблизно за два роки після фіналу першої картини. Артура Флека утримують в психіатричній лікарні «Аркхемі». Там він очікує суду. Проте доля зводить його з Гарлі Квін, в яку він закохується.