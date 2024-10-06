Картина отримала рейтинг D на CinemaScore

Фільм Тодда Філліпса «Джокер 2: Божевілля на двох» став першою голлівудською екранізацією коміксів, яка отримала рейтинг D на CinemaScore, повідомляє Variety.

CinemaScore – це фірма, яка займається дослідженнями ринку в Лас-Вегасі. Він опитує кіноаудиторію, щоб оцінити їхні враження від перегляду за літерними оцінками, звітує про результати та прогнозує касові збори на основі даних. Рейтинг позначається літерами від А+ (найвищий) до F (найнижчий). Серед коміксів А+ отримував, наприклад, «Людина-павук: Навколо всесвіту» (2018).

Результати екзит-полів виявилися настільки ж похмурими, оскільки більшість глядачів висловлюють своє невдоволення продовженням. Це невдоволення сталопроблемою для студії Warner Bros. оскільки збори виявилися значно меншими, ніж очікувалося.

Сіквел заробив у перший день прокату близько 20 млн доларів, куди увійшли й 7 млн на попередніх переглядах, за прогнозованого старту в розмірі 50 млн доларів. Тепер прогнози змінились: «Джокеру 2» пророкують касові збори від 42 до 47 млн доларів за підсумками першого вікенду прокату. Ще кілька тижнів тому експерти очікували, що сіквел зможе заробити у прем'єрний вікенд не менше 70 млн доларів, але велика кількість негативних рецензій змусила змінити прогнози.

Тривожнішими за касові збори прем'єрного дня є результати на PostTrak, де глядачі дали фільму півзірки з п'яти можливих.