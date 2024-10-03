В український прокат вийшов фільм «Джокер: Божевілля на двох», що є римейком нашумілого фільму «Джокер», що зібрав чимало нагород.

Події фільму відбуваються приблизно за два роки після фіналу першої картини. АртураФлека утримують в психіатричній лікарні «Аркхемі». Там він очікує суду.

З нього знущаються охоронці й він почувається самотнім. Проте доля зводить його з Гарлі Квін, в яку він закохується. Натхнений Артур перетворює суд на справжнє шоу. Однак, як і раніше, він не може відрізнити реальність від уяви. Те химерне, що відбувається у його голові, автори передають через пісні.

Головні ролі у фільмі виконують Хоакін Фенікс («Гладіатор», «Вона», «Наполеон») та Леді Ґаґа («Народження зірки», «Дім Гуччі»).

Також у «Джокері 2» зіграли Брендан Глісон («Залягти на дно в Брюгге», «Банші Інішеріна»), Гаррі Ловті («Блідо-блакитне око»), Кетрін Кінер («Пастка») та інші. Режисером фільму, як і першого «Джокера», є Тодд Філліпс.

Світова прем'єра «Джокера 2» відбулася 4 вересня 2024 року на 81-му Венеційському кінофестивалі. Нагадаємо, перша частина отримала там же «Золотого лева», потім фільм здобув чимало інших нагород, зокрема й «Оскар». Скоріше за все сиквел не зможе повторити його успіху. Тим не менше цікаво, що ж там іще відбудеться з Джокером, одним із найзловісніших персонажів всесвіту DC.