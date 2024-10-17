На площі Ринок почався перший ярмарок крафтових виробництв Львівської агломерації
Новини Львова від ZAXID.NET за 17 жовтня
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У четвер, 17 жовтня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Місяць обізнаності про рак молочної залози. У Львівській області на обліку перебувають понад 11 тисяч хворих на цю недугу.
- Львівські депутати вирішили що робити із занедбаними автомобілями. Новий порядок затвердили на сесії міськради.
- Не лише для школярів, а й для всіх дорослих мешканців. У центрах національно-патріотичного виховання влаштують перші тренування з основ цивільного захисту та домедичної допомоги.
- Торгівля крафтовими виробами у центрі міста. На площі Ринок відкрили ярмарок громад «Львівської агломерації».
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