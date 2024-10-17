УГКЦ призначичла на посади трьох архиєреїв: Владика Петра Лозу, Теодора Мартинюка, Максима Рябуху

В Українській греко-католицькій церкві прийняли зречення з урядів трьох архиєреїв. Йдеться про трьох єпископів, які вже досягли 75-річного віку. На посади вже призначили нових єпископів – Теодора Мартинюка (Тернопільсько-Зборівська архиєпархія, Петра Лозу (Сокальсько-Жовківська єпархія) та Максима Рябуху (єпископ-помічник Донецького екзархату).

Про призначення нових єпископів повідомили 17 жовтня в Департаменті інформації УГКЦ.

«17 жовтня 2024 року у Ватикані повідомлено про те, що Отець і Глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав за згодою Синоду прийняв зречення з урядів трьох архиєреїв, які досягли 75-річного віку. На їхні місця призначено нових правлячих єпископів. Ці рішення благословив Святіший Отець Франциск», – йдеться в повідомленні УГКЦ.

Зокрема зречення престолу здійснив митрополит Тернопільсько-Зборівського Василь Семенюк. Його замінить 50-річний єпископ-помічник Тернопільсько-Зборівської архиєпархії Теодор Мартинюк. Єпарха Сокальсько-Жовківського Михайла Колтуна наслідує 45-річний єпископ-помічник Сокальсько-Жовківської єпархії Петро Лоза. Замість Екзарха Донецького Степана Менька буде 44-річний єпископ-помічник Донецького екзархату Максим Рябуха.

Владика Теодор Мартинюк

Владика Теодор Мартинюк народився в с. Дора Надвірнянського району Івано-Франківської області. Йому 50 років. У 1993 році вступив до Свято-Успенської унівської лаври Студійського уставу, де в 1997 році отримав малу схиму. Богословську освіту здобув у Люблінському католицькому університеті. Канонічне право вивчав у Римі. Священничі свячення отримав 20 січня 2000 року з рук владики Юліана Ґбура, єпарха Стрийського. У 2010–2015 роках був ігуменом Свято-Успенської унівської лаври. 12 березня 2015 року був призначений єпископом-помічником Тернопільсько-Зборівської архиєпархії та титулярним єпископом Мопти. Єпископська хіротонія відбулася 22 травня 2015 року в Зарваниці.

Владика Петро Лоза

Владика Петро Лоза народився 3 червня 1979 року в с. Колоденці Кам’янка-Бузького району Львівської області. У 1997 році вступив до Згромадження Найсвятішого Ізбавителя, де у 2003 році склав вічні обіти. Богословську освіту здобув в Інсбруцькому університеті в Австрії. Священничі свячення отримав 26 серпня 2007 року з рук архиєпископа і митрополита Львівського Ігоря Возьняка у Львові. Як священник служив у Вінниці, Гніздичеві-Кохавино, Львові та Чернігові. 12 квітня 2018 року був призначений єпископом-помічником Сокальсько-Жовківської єпархії та титулярним єпископом Паніума. Єпископська хіротонія відбулася 12 липня 2018 року в катедральному соборі Святих апостолів Петра і Павла в Сокалі.

Владика Максим Рябуха

Владика Максим Рябуха народився 18 травня 1980 року у Львові. У 1999 році вступив до Салезіанського згромадження, де у 2005 році склав вічні обіти. Вивчав філософію і богослов’я в Папському салезіанському університеті в Італії. Священничі свячення отримав 4 серпня 2007 року з рук владики Андрія Сапеляка у Львові. Як священник служив у Львові, Винниках, Одесі, Дніпрі та Києві. У 2016–2018 роках працював в Апостольській нунціатурі в Україні як перекладач нунція. 19 вересня 2022 року був призначений єпископом-помічником Донецького екзархату та титулярним єпископом Стефаніяко. Єпископська хіротонія відбулася 22 грудня 2022 року в Патріаршому соборі Воскресіння Христового в Києві.

Додамо, що відповідно до Кодексу канонів Східних Церков, єпархіальний єпископ, який досяг 75-річного віку або став нездатним виконувати свої обов’язки через стан здоров’я, подає зречення з уряду. Для його прийняття необхідна згода Постійного Синоду, якщо раніше не було запиту від Синоду Єпископів.