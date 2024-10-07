Червоним кольором позначена ділянка внесення змін в детальний план

Релігійне управління монастирів селезіанського згромадження Східного обряду в Україні УГКЦ планує збудувати духовний і спортивно-реабілітаційний центр на вул. Тракт Глинянський у Підбірцях. Відповідні зміни до детального плану території оприлюднили на сайті Львівської міської ради.

Проєкт внесення змін до детального плану охоплює територію площею приблизно 8 га на вул. Тракт Глинянський, навпроти кладовища в Підбірцях. Вся ділянка наразі вільна від забудови, натомість тут планують побудувати духовний і спортивно-реабілітаційний комплекс із футбольними полями та супутньою інфраструктурою, а також дитсадок, медцентр і підземну парковку.

Зокрема на ділянці площею 4 га, що з 2019 року перебуває в оренді Релігійного управління монастирів селезіанського згромадження Східного обряду в Україні УГКЦ, розмістять 5 футбольних і тренувальних полів розміром 105х68 м, а також одне тренувальне поле 70х35 м. Зі сторони вул. Повстанської запроєктували каплицю та адміністративну будівлю з актовим залом і культурним центром. Зі сторони вул. Проєктованої передбачений спортивно-рекреаційний комплекс із амбулаторією, роздягальні та дитячий садочок на 50 місць. Висота будівель варіюватиметься від 2 до 7 поверхів. Найбільшу висоту матимуть секції ФК «Покрова» та реабілітаційний медичного центру – висотою

6 і 7 поверхів відповідно.

Реалізувати проєкт планують за 15 років у три черги. За перші 5 років планують побудувати всю інфраструктуру для спортивного та реабілітаційного комплексу, в другу чергу будуватимуть накриття над футбольними полями, а в третю – завершуватимуть транспортну та ландшафтну інфраструктуру.

Із вул. Проєктованої облаштують заїзди до майбутнього комплексу загалом, а також до підземного і наземного паркінгів. Територію поблизу невеликого озера пропонують облагородити під парк, яким зможуть користуватися ветерани, що лікуватимуться в реабілітаційному центрі.

Громадське обговорення проєкту внесення змін до ДПТ відбудеться 21 жовтня у приміщенні Народного дому в Підбірцях на вул. Яхимовича, 149. Початок – о 16:00.