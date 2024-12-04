Червоним кольором позначена ділянка внесення змін в детальний план

Депутати Львівської міської ради погодили внесення змін у детальний план території в районі вул. Тракт Глинянський у Підбірцях, що передбачає будівництво духовного і спортивно-реабілітаційного центру для Релігійного управління монастирів селезіанського згромадження Східного обряду в Україні УГКЦ. Відповідну ухвалу підтримали депутати ЛМР на засіданні 28 листопада.

ДПТ охоплює територію площею приблизно 8 га навпроти кладовища в Підбірцях. Ділянка наразі вільна від забудови, натомість тут планують збудувати духовний і спортивно-реабілітаційний комплекс із футбольними полями та супутньою інфраструктурою, а також дитсадок, медцентр і підземну парковку.

З 2019 року 4 га від загальної площі ДПТ орендує Релігійне управління монастирів селезіанського згромадження Східного обряду в Україні УГКЦ. Тут розмістять 5 великих футбольних і тренувальних полів, а також одне менше тренувальне поле. Зі сторони вул. Повстанської запроєктували каплицю та адміністративну будівлю з актовим залом і культурним центром. Зі сторони вул. Проєктованої передбачений спортивно-рекреаційний комплекс із амбулаторією, роздягальні та дитячий садочок на 50 місць. Висота будівель варіюватиметься від 2 до 7 поверхів. Найбільшу висоту матимуть секції ФК «Покрова» та реабілітаційний медичного центру – висотою 6 і 7 поверхів відповідно.

Реалізувати проєкт планують за 15 років у три черги. За перші 5 років планують побудувати всю інфраструктуру для спортивного та реабілітаційного комплексу, в другу чергу будуватимуть накриття над футбольними полями, а в третю – завершуватимуть транспортну та ландшафтну інфраструктуру.

Із вул. Проєктованої облаштують заїзди до майбутнього комплексу загалом, а також до підземного і наземного паркінгів. Територію поблизу невеликого озера пропонують облагородити під парк, яким зможуть користуватися ветерани, що лікуватимуться в реабілітаційному центрі.