На місці одноповерхового занедбаного будинку на вул. Карпінського, 11 планують збудувати 6-поверхівку

Біля церкви Ольги та Єлизавети у Львові планують збудувати 6-поверховий житловий будинок. Відповідний детальний план території у районі вул. Бандери, вул. Карпінського та вул. Архітекторської опублікували на сайті Львівської міської ради.

Детальний план охоплює територію орієнтовною площею 2 га, в межах якої розташована вже сформована житлова забудова та корпуси НУ «Львівська політехніка». Вся територія ДПТ входить до історичного ареалу Львова.

Проєктом детального плану передбачається забудова ділянки на вул. Карпінського, 11 (нинішня назва – вул. Старосольських), на якій розташований одноповерховий будинок на дві квартири, зведений у другій половині ХІХ ст. для представників відомого львівського роду Лонгшам де Бер’є. Нині цей будинок пустує.

Натомість на його місці пропонують збудувати 6-поверховий житловий будинок зі зменшенням висоти ближче до вул. Карпінського. Будинок розрахований на 20 квартир, у яких зможуть жити до 56 мешканців. Під усім ЖК запроєктували підземний паркінг на 24 місця. Також архітектори пропонують облаштувати на першому поверсі будинку ігрову кімнату неповного дня. Крім цього, на перших поверхах будинку планують розмістити комерцію. Іншої нової забудови цей детальний план не передбачає.

Нинішній стан ділянки на вул. Карпінського, 11 та плани її забудови

За розробкою проєкту ДПТ до Львівської міської ради звернувся львів’янин Юрій Стеців, якому належить нерухомість на вул. Карпінського, 11. Ще у липні 2021 року депутати погодили розроблення відповідного детального плану, а в березні 2023 року депутати передали Юрію Стеціву відповідну ділянку площею 0,1 га у власність під житлове будівництво.

Юрій Стеців – львівський підприємець, який у 2017 році через свою фірму «Спіраль» купив у Львівської облради приміщення друкарні на вул. Пекарській, 11. У 2019 році поліція запідозрила, що ці приміщення облрада продала за заниженою ціною й в межах кримінального провадження суд наклав на це майно арешт. Судячи з матеріалів справи, у цій справі триває досудове розслідування. Разом із тим, у 2021 році виконком ЛМР видав містобудівні умови та обмеження на реконструкцію колишньої друкарні на вул. Пекарській під апарт-готель.

Раніше Юрій Стеців був власником ТОВ «Ріелпогранбуд-3», яке тепер належить Ростиславу Мельнику та входить до групи компаній будівельного холдингу «Ріел». Також йому належить компанії ПП «Замарстинів», ТзОВ «Спіраль Львів», ТзОВ «Галагрохолдинг», ТзОВ «Левицький Естейт» та ТзОВ «Карпінський Сад». Низка цих фірм упродовж 2021-2024 року скуповує будівлі і землю, зокрема сільськогосподарського призначення, у Львові та у Львівській області.

У лютому 2024 року ще одне ТзОВ Юрія Стеціва «Вілла Ріхтера», що також зареєстроване на вул. Пекарській, 11, купило з аукціону завод-банкрут «Яблуневий дар», що раніше входив до групи T.B. Fruit львівського підприємця Тараса Барщовського.

Громадське обговорення детального плану території в районі вул. Бандери, вул. Карпінського та вул. Архітекторської відбудеться 23 грудня в Першій львівській медіатеці на вул. Мулярській, 2а. Початок о 16:00.