Замість двоповерхової будівлі на просп. Чорновола збудують 7-поверховий комплекс

На місці двоповерхового «Універсаму» на просп. Чорновола збудують 7-поврховий багатофункційний комплекс. Відповідні містобудівні умови та обмеження представили на засіданні виконавчого комітету Львівської міської ради у вівторок, 3 грудня. Будівництво вестиме компанія, співвласником якої є депутат ЛМР Назарій Бербека та колишні власники Львівського горілчаного заводу Зоя Данилюк і Михайло Новак.

Йдеться про забудову ділянки площею 0,6 га на просп. Чорновола, 65, де колись був розташований «Універсам» і супермаркет електроніки «Ельдорадо». Зараз більшість приміщень пустує. Будівля належить ТзОВ «Львівський універсам». У вересні депутати ЛМР передали компанії цю ділянку в оренду на 10 років під будівництво житла. При цьому, депутати змінили цільове призначення ділянки з земель громадської на житлову забудову.

Після цього ТзОВ «Львівський універсам» звернулося до управління архітектури за містобудівними умовами та обмеженнями на будівництво комплексу багатофункційних будинків.

«На сьогоднішній день там є нежитлова будівля і в цьому місці є намір розташувати об’єкт змішаного функціоналу. Проєкт допускає облаштування квартир на верхніх поверхах. Це має бути об’єкт середньої поверховості зі спадаючою висотою від просп. Чорновола до глибини ділянки. Так само має бути сформоване внутрішнє подвір’я. На нижніх поверхах запланована комерція і заклади громадського харчування», – повідомив головний архітектор Львова Антон Коломєйцев.

Він додав, що проєкт комплексу передбачає формування простору, що стане елементом пішохідного бульвару, який планують облаштувати уздовж просп. Чорновола. Також забудовник надав гарантійні листи про долучення до розвитку інфраструктури району та облаштування бульвару.

За даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Львівський універсам» у 2016 році зареєстрували колишні власники Львівського горілчаного заводу Михайло Новак і Зоя Данилюк. Під час голосування за відведення ділянки під «Універсамом» під забудову на сесії в жовтні 2021 року депутат ЛМР Назарій Бербека від «Європейської Солідарності» заявив про конфлікт інтересів, хоча офіційно до структури власності ТзОВ «Львівський універсам» він не входив.

Згодом співвласником фірми стало ТзОВ «Львівська інвестиційна компанія», що належить Назарію Бербеці, Тарасу Дідику та Олександру Потернаку.