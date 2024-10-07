Територія Краківського ринку позначена червоним кольором

Львівський окружний адміністративний суд визнав зонінг Шевченківського району нечинним і зобовʼязав міську раду внести зміни в генеральний план Львова. Ухвала про зонінг стосується позначення старого єврейського кладовища на місці Краківського ринку, територія якого визнана памʼяткою історії місцевого значення.

Йдеться про територію сучасного Краківського ринку. У 1855 році там створили єврейське кладовище площею 4,7 га, яке під час Другої світової війни спершу зруйнували нацисти, а потім радянська влада. У 1947 році на місці кладовища влаштували продовольчий ринок «Центральний», який тепер називається «Краківський».

У позовній заяві єврейська громада вказала, що територія старого кладовища входить у межі історичного ареалу Львова та охоронної зони ЮНЕСКО, при цьому, функціональне використання землі не відповідає генплану Львова. У плані зонування Шевченківського району ця територія позначена як зона лікувальних установ і обʼєктів торгівлі, тому громада звернулась в суд з вимогою скасувати ухвалу про затвердження зонінгу і генплану.

Представники міської ради в суді заперечили проти скасування документів, зазначивш, що історико-архітектурний опорний план досі не затверджений Мінкультом, а охоронні зони памʼяток місцевого значення має погоджувати ЛОДА.

Суд встановив, що за наказом Мінкульту від 2010 року територія старого єврейського кладовища визнана памʼяткою історії місцевого значення й відноситься до земель історико-культурного призначення й віднесені міською радою до земель торгівлі й лікувальних закладів із порушеннями.

Враховуючи обставини справи, суддя Львівського окружного адмінсуду Марія Кедик позов Обʼєднання Комітетів для Євреїв Колишнього Радянського Союзу частково задовольнила і визнала нечинною ухвалу ЛМР про затвердження зонінгу Шевченківського району в частині позначення ділянки між вулицями Рапопорта, Базарної, Броварної, Клепарівської зоною Г-6 – зона обʼєктів торгівлі. Суд зобовʼязав міську раду внести зміни до генплану Львова і позначити територію старого єврейського кладовища як землі історико-культурного призначення. Це рішення можна оскаржити в апеляції.