Йдеться про ЖК «Галицький Лев» на вул. Пулюя, 40 у Львові

Львівський окружний адміністративний суд відмовився визнати незаконним і демонтувати частину житлового комплексу на вул. Пулюя у Львові. Державіаслужба наполягала, що забудовник не погодив будівництво висоток упритул до Міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького.

Йдеться про будівництво ЖК «Галицький Лев» на вул. Пулюя, 40 у Львові, замовником якого є ТзОВ «Діексбі Інтернешнл», а генпідрядником – ТзОВ «ВБК Технобуд». У 2008 Львівська міська рада видала «Діексбі Інтернешнл» дозвіл на забудову двох ділянок на вул. Пулюя, 34, 36, 38, неподалік львівського аеропорту. Ці ділянки належать ЛОДА й перебувають у користуванні Львівського професійного коледжу готельно-туристичного та ресторанного сервісу. У 2006 році Міністерство освіти уклало інвестиційний договір із «Діексбі Інтернешнл». Тоді йшлося про будівництво навчально-виробничого комплексу та житлового комплексу.

У 2014 році департамент містобудування Львівської міськради завтердив містобудівні умови та обмеження щодо будівнцитва багатоповерхівки на вул. Пулюя, 40. У 2016 році забудовник подав до міської інспекції ДАБК Львова декларацію про здачу об’єкта в експлуатацію, однак відповідні сертифікати ДАБК видала у листопаді 2018 року.

У 2018 році Державіаслужба ухвалила рішення про припинення будівництва ЖК «Галицький Лев» на приаеродромній території і щодо замовника, і щодо генпіддрядника, оскільки висота будівель не була узгоджена з аеропортом, що розташований поруч. При цьому, і аеропорт, і «Украерорух» у своїх висновках зауважили, що висота будівель не перешкоджатиме польотам літаків. Утім в Державіаслужби були зауваження, що забудовник вказав у погоджувальній заявці неправильну адресу та не сплатив збір за погодження будівництва, а також подавав звернення щодо погодження висоти лише на окремі секції, а не на весь житловий комплекс на 15 секцій.

Тому Державіаслужба звернулась до суду з вимогою скасувати дію містобудів і наказів ДАБК про введення будинку в експлуатацію, а також знести самочинне будівництво. Після кількох років судового розгляду Верховний Суд скасував рішення судів попередніх інстанцій і відправив справу на повторний розгляд у Львівський окружний адмінсуд.

17 вересня суддя Роксолана Качур позов Державіаслужби не задовольнила. Суд встановив, що забудовник дійно не погодив будівництво ЖК із Державіаслужбою, однак погодив місце майбутньої забудови. Крім цього, суд не знайшов доказів самочинності ЖК. Це рішення можна оскаржити в апеляції.

За даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Діексбі Інтернешнл» зареєстроване понад 17 років тому у Києві. Власниками компанії вказаний громадянин Панами Дієго Жастіно Батіста. А власниками ТзОВ «ВБК Технобуд» є киянин Олексій Соя.