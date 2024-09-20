Червоним кольором позначена ділянка внесення змін у Концепцію розвитку території аеропорту

Біля міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького планують збудувати житловий комплекс із громадськими приміщеннями, а також церкву. Відповідний проєкт змін до Концепції схеми розвитку та схеми генерального плану аеропорту оприлюднили на сайті Львівської міської ради.

Внесення змін до концепції розвитку території аеропорту охоплює 3,9 га у районі вул. Землеробної та Ряшівської. Зараз тут розташовані занедбані дачні особняки та городи, що входили до садового кооперативу «Урожай 22». В основі генерального плану території біля аеропорту проєкт добудови вул. Ряшівської, що має зʼєднати вул. Наукову з вул. Патона.

У 2021 році львівський підприємець Петро Рапавий, що має приватизовані землі на території кооперативу, звернувся в міську раду з проханням внести зміни в детальний план. На ділянці площею понад 1 га він планує збудувати багатоповерховий житловий комплекс на 206 квартир із закладами громадського обслуговування на перших поверхах та підземним паркінгом на 280 місць. На сусідній ділянці планують збудувати церкву або каплицю. Висота забудови коливатиметься 32 до 35 м.

Зміни до ДПТ також враховують параметри проєктованої вул. Ряшівської – по три смуги руху в кожну сторону. Крім цього, передбачається створення двостороннього руху на вул. Землеробній і Скнилівській.

Громадське обговорення проєкту внесення змін до Концепції схеми розвитку та схеми генерального плану аеропорту (зміна 3) відбудеться 7 жовтня у Першій Львівській медіатеці, що на вул. Мулярській 2а. Початок о 16:00.

Додамо, що Петро Рапавий приватизував 1,07 га землі біля аеропорту, поруч із недобудованоє ареною для Євробаскету, у 2022 році. Ділянку утворили з кількох менших садових земель.