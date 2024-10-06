Владика Микола Бичок родом з Тернополя

Єпископа УГКЦ із Мельбурна (Австралія) Миколу Бичка проголосять кардиналом. Таке рішення прийняв Папа Франциск, який 6 жовтня оголосив імена 21 нового кардинала. Їх введуть у сан 8 грудня. Це означає, що УГКЦ матиме ще владику, який стане помічником Папи. Це найвища посада у Католицькій церкві після Папи. Кардинали беруть участь у виборі нового Папи Римського та можуть самі претендувати на цю посаду.

«Владика Микола один із молодих єпископів нашої Церкви, і ми тільки радіємо, що Папа звернув на нього увагу. Це для нас означає, що наша Церква дуже гідно і відповідально підбирає нових кандидатів до єпископського стану, які є найкращими у гроні всього католицького єпископату у світі», – прокоментував Глава УГКЦ Блаженніший Святослав Шевчук.

Глава Церкви впевнений, що кардинал Микола Бичок компетентно промовлятиме до Папи і ставатиме на захист народу України.

«Сьогодні наш єпископат, зібраний у синоді єпископів УГКЦ, що складається із владик із цілого світу, є як ніколи одностайним. Як це показали різні кризові моменти, що виникали із початком повномасштабного вторгнення, ми єдиним серцем і єдиними устами промовляємо і до Папи Франциска, і до Католицької Церкви у світі, і до світового співтовариства. Мати ще одного такого промовця із можливостями кардинальської гідності, ще й в Австралії, — це не тільки велика користь для УГКЦ, але і велика благодать Божа для нашого народу і держави», – наголосив Глава УГКЦ.

Як зазначає сайт УГКЦ, владика Микола Бичок – єпарх Мельбурнський УГКЦ з Австралії. Він народився 13 лютого 1980 року в Тернополі. Склав довічні обіти 2003 року, а через два роки отримав ієрейські свячення. Був настоятелем монастиря отців Редемптористів та парафії в Івано-Франківську. Від 2015 року служив на парафії святого Івана Христителя в Ньюарку (США). 2020 року Папа Франциск призначив його новим єпархом у Мельбурні в Австралії.

Кардинал – це найвища посадова особа Католицької церкви після Папи, єпископ з правом голосу при виборі нового Папи Римського і учасник колегії кардиналів, з яких обирається Папа Римський. Серед українців кардиналами були митрополит Київський Ісидор (XV ст.), митрополити Львівські Михайло (Левицький), Сильвестр Сембратович, Йосип Сліпий, Мирослав Іван Любачівський, Любомир Гузар, колишній Архієпископ львівський латинського обряду Мар’ян Яворський.