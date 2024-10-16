Податківця та двох його спільників-поліцейських затримали у Львові

ДБР у співпраці зі спецпрокуратурою у сфері оборони Західного регіону затримали львівського податківця Андрія Рутара та двох співробітників внутрішньої безпеки поліції Львівщини Олега Карпіва та Остапа Кравчука за систематичне вимагання грошей у медиків за закриття сфабрикованих справ. Зокрема, податківець та його спільники вимагали 30 тис. доларів у завідувачки відділенням госпіталю у Винниках за закриття кримінального провадження, якого насправді не було.

Як розповіли у середу, 16 жовтня, у теруправлінні ДБР та спецпрокуратурі у сфері оборони, у листопаді 2023 року співробітник антикорупційного управління ДПС у Львівській області спільно з двома правоохоронцями вирішили «викрити» на корупції завідувачку інсультного відділення Львівського обласного госпіталю ветеранів війн та репресованих, що у Винниках.

Правоохоронці попросили знайомого, колишнього військовослужбовця, допомогти їм «викрити» лікарку, яка нібито вимагає гроші за можливість лікуватися у своєму закладі.

«Його забезпечили технікою для таємного запису розмов та провели відповідний інструктаж. Чоловік мав пройти обстеження, лікування та отримати медичну виписку, яка буде підставою для продовження дії довідки МСЕК про встановлення інвалідності. Згідно з вказівками, пацієнт кілька разів просив лікарку назвати суму хабаря за надання послуг. Коли ж та відмовилася назвати суми, він просто залишив гроші у її кабінеті», – повідомили в ДБР.

Згодом з завідувачкою зустрівся податківець і повідомив, що має інформацію про те, що правоохоронці проводять розслідування її корупційних дій, хоча насправді кримінального провадження зареєстровано не було. Зловмисник запропонував за 30 тис. доларів домовитися із правоохоронцями про закриття провадження. Отримані кошти ділки планували розділити між собою.

Податківцю та двом поліцейським повідомили про підозру у провокації підкупу за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 370 ККУ). Також податківцю повідомлено про підозру в шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 ККУ).

За інформацією ZAXID.NET, затриманими виявилися головний державний інспектор ДПС Львівщини Андрій Рутар та оперативні співробітники внутрішньої безпеки поліції Львівщини Олег Карпів та Остап Кравчук.

Суд обрав податківцю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю сплати 1,1 млн грн застави, а двом поліцейським – заставу 180 тис. грн. Також двох фігурантів звільнено з роботи, ще одного відсторонено від виконання обов’язків.