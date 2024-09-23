Затримали Ігоря Тимочка в кафе у Львові під час одержання понад 2 тис. євро хабара

СБУ та ДБР розповіли подробиці затримання на хабарі начальника Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Мін’юсту 52-річного Ігоря Тимочка. За версією слідства, він брав хабарі з компанії, що працює на території підконтрольної йому установи.

«За даними слідства, посадовець вимагав хабарі з підприємців в обмін на безперешкодне ведення господарської діяльності у виправних установах західного регіону України. Задокументовано, що фігурант налагодив корупційну схему із компанією, яка займалася обробкою деревини на території однієї із виправних колоній», – повідомили в СБУ.

Зокрема, як розповіли в спецслужбі, посадовець умисно затягував процес укладання офіційних договорів на виконання господарських робіт, а оплату від бізнесменів отримував готівкою. Як свідчать матеріали провадження, він брав відкати 70-100 євро з кожного кубометра деревини, яку приватні підрядники обробляли на території цієї колонії. Також за винагороду дозволяв підприємцям безкоштовно використовувати ув’язнених у виробництві продукції.

Ігоря Тимочка затримали на гарячому під час одержання грошей

Правоохоронці поетапно задокументували злочинну діяльність начальника управління і затримали його «на гарячому» під час одержання чергового траншу неправомірної вигоди у понад 2 тис. євро. Затримання відбулося в одному з кафе в середмісті Львова.

Ігорю Тимочку повідомили про підозру за хабарництво (ст. 368 ККУ). Тюремнику загрожує покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю сплати застави у розмірі 2 млн грн. Також його вже звільнили з роботи.

Нагадаємо, начальника Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Ігоря Тимочка затримали на хабарі 19 вересня. 52-річний Ігор Тимочко очолював управління з листопада 2022 року, замінивши на посаді засудженого за хабарництво попереднього начальника Михайла Дзюдзя.