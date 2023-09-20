Михайло Дзюдзь вимагав хабарі від підлеглих керівників тюрем

Верховний Суд підтвердив вирок колишньому очільнику Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Мін'юсту, депутату Львівської облради від «Європейської солідарності» Михайлу Дзюдзю, якого засудили до пʼяти років увʼязнення з конфіскацією майна за хабарництво.

Як повідомили у Спеціальній антикорупційній прокуратурі, 19 вересня Касаційний кримінальний суд Верховного Суду погодився з доводами прокурора, відхилив касаційну скаргу захисника Михайла Дзюдзя та підтвердив вирок апеляційного суду, яким депутата Львівської облради засудили на пʼять років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

Суд визнав винним генерал-майора внутрішньої служби винуватим в отриманні від керівників установ виконання покарань щомісячних хабарів за не здійснення контролю та перевірки дотримання режиму відбування покарань ув’язненими. Ця постанова суду є остаточною й оскаржити її не можна.

Нагадаємо, колишнього головного тюремника Львівщини, 66-річного депутата Львівської облради Михайла Дзюдзя затримали у березні 2020 року під час отримання одного із траншів хабара від підлеглого у сумі 1 тис. доларів.

Вироком Вищого антикорупціного суду від 14 жовтня 2022 року йому присудили шість років позбавлення волі з позбавленням права обіймати керівні посади на три роки та з конфіскацією всього майна. У квітні 2023 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду зменшила тюремне увʼязнення Михайла Дзюдзя з шести до пʼяти років.